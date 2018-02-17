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Определилась дата следующего боя Джукембаева
Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (11−0, 9 КО) вернется на ринг 31 марта в Монреале (Канада), сообщает Sports.kz.
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Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (11−0, 9 КО) вернется на ринг 31 марта в Монреале (Канада), сообщает Sports.kz.
Поединок пройдет в первом полусреднем весе. Соперник нашего соотечественника пока не называется.
Также планируется, что в этот же день свой поединок проведет другой казахстанец Абылайхан Хусаинов.