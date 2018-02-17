Боксер Аванесян уступил Каваляускасу во втором бою после проигрыша титула чемпиона мира

В 10-раундовом поединке в Рино (США, штат Калифорния) Аванесян проиграл техническим нокаутом в шестом раунде и не сумел завоевать титул чемпиона Северной Америки по версии Североамериканской боксерской федерации (NABF).

В середине шестого раунда литовец потряс россиянина правым боковым ударом. Тот удержался на ногах и пытался убежать от противника, но Каваляускас настиг Аванесяна ударом слева и провел у канатов серию атак, после которых судья принял решение остановить поединок.

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Россиянин завоевал пояс временного чемпиона мира WBA в ноябре 2015 года благодаря победе над венесуэльцем Чарли Наварро техническим нокаутом в девятом раунде, а в мае 2016 года защитил титул, выиграв у американца Шейна Мосли по очкам. В ноябре WBA перевела американца Кита Турмана в ранг суперчемпиона мира, а Аванесяна провозгласила регулярным, но россиянин не смог защитить пояс, проиграв в феврале 2017 года американцу Леймонту Питерсону по очкам. В декабре прошлого года Аванесян выиграл в рейтинговом поединке у камерунца Сержа Амбомо по очкам.

Всего в послужном списке 29-летнего россиянина теперь 23 победы (11 нокаутом), три поражения и одна ничья. С 2009 года он выступал исключительно в России, где завоевал титул чемпиона страны и три региональных пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC), а с 2014 года проводит поединки за рубежом.