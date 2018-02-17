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06:45 (мск), источник: Vesti.kz

Рахманкулов с досрочной победы дебютировал на профи-ринге в США

Ранее он становился серебряным призером и чемпионом страны в любителях.

Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов провел дебютный поединок на профессиональном уровне в Рено (штат Невада, США). Его соперником был 29-летний американец Ноэль Эскуэда (8−4−2, 6КО), передает корреспондент Vesti.kz.

Накануне боксеры успешно уложились в лимит первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 килограмма).

24-летний Рахманкулов одолел американца техническим нокаутом в пятом раунде.

Добавим, что осенью прошлого года Сагадат отправился в Окснард (штат Калифорния), где провел совместные тренировки с Мадияром Ашкеевым, Мейиримом Нурсултановым и Асхатом Уалихановым.

Любительскую карьеру провел в весовой категории до 69 килограммов. Боксер становился чемпионом Казахстана (2013) и серебряным призером турнира (2014).

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