Рахманкулов с досрочной победы дебютировал на профи-ринге в США
Ранее он становился серебряным призером и чемпионом страны в любителях.
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Ранее он становился серебряным призером и чемпионом страны в любителях.
Казахстанский боксер Сагадат Рахманкулов провел дебютный поединок на профессиональном уровне в Рено (штат Невада, США). Его соперником был 29-летний американец Ноэль Эскуэда (8−4−2, 6КО), передает корреспондент Vesti.kz.
Накануне боксеры успешно уложились в лимит первой средней весовой категории (до 154 фунта — 69,9 килограмма).
24-летний Рахманкулов одолел американца техническим нокаутом в пятом раунде.
Добавим, что осенью прошлого года Сагадат отправился в Окснард (штат Калифорния), где провел совместные тренировки с Мадияром Ашкеевым, Мейиримом Нурсултановым и Асхатом Уалихановым.
Любительскую карьеру провел в весовой категории до 69 килограммов. Боксер становился чемпионом Казахстана (2013) и серебряным призером турнира (2014).