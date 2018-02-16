Жанат Жакиянов объявил о завершении карьеры на профи-ринге

— Я решил завершить карьеру и тому немало причин. Я около трех, четырех месяцев обдумывал решение и сейчас принял его. Я хотел бы поблагодарить тех людей, которые поддерживали меня на протяжении всех этих лет. Прежде всего, спасибо всем нашим болельщикам, которые болели за меня. Моего первого тренера Александра Николаевича Лебедева, которого сейчас нет в живых. Тренеров Рикки Хаттона, Майка Джексона, Виктора Иванова. И своих менеджеров — Филиппа Фондю и Ерик Жайлауов. Это люди, которые помогали мне во всем. Я прошел большой путь и считаю, что сейчас пришло время того, чтобы его завершить, — заявил Жанат Жакиянов.