Данияр Елеусинов и Кайрат Ералиев выступят за сборную Казахстана в матче с Узбекистаном

Подопечные Мырзагали Айтжанова уже приняли участие в двух противостояниях. Сначала они уступили команде России, а затем одержали волевую победу над соперниками из Узбекистана.
Завтра, 17 февраля, казахстанцы снова встретятся с оппонентами из соседних государств, а мини-турнир завершится 19 февраля.
До 49 килограммов
Ержан Жомарт — Аброрбек Абдусаламов.
До 52 килограммов
Азат Махметов — Абдулло Кучкаров.
До 56 килограммов
Кайрат Ералиев — Баходир Баратов.
До 60 килограммов
Саматали Тольтаев — Сулаймон Латипов.
До 64 килограммов
Куан Куатов — Жавохир Собиров.
До 69 килограммов
Данияр Елеусинов — Фуркат Шамуратов.
До 75 килограммов
Ерик Альжанов — Фанат Кахромонов.
До 81 килограмма
Бек Нурмагамбет — Дильшод Рустемов.
До 91 килограмма
Нурбол Алтаев — Жамшид Абдуллаев.
Свыше 91 килограмма
Нурлан Сапарбай — Профсор Роримша.
До 49 килограммов
Жандос Несипжан — Батор Салагуев.
До 52 килограммов
Анвар Музапаров — Тамир Галанов.
До 56 килограммов
Аблай Сайлаубеков — Руслан Белоусов.
До 60 килограммов
Ертурган Зейнуллинов — Альберт Батыргазиев.
До 64 килограммов
Рай Сейтжанов — Павел Федоров.
До 69 килограммов
Али Акедилов — Влад Савастьянов.
До 75 килограммов
Абай Толеш — Дмитрий Нестеров.
До 81 килограмма
Ердос Нуркали — Георгий Кушиташвили.
До 91 килограмма
Василий Левит — Муслим Гаджимагомедов.
Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев — Влад Муравин.