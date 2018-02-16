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16 февраля, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов и Кайрат Ералиев выступят за сборную Казахстана в матче с Узбекистаном

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов и чемпион мира Кайрат Ералиев выйдут во второй день боев «Турнира трех сборных» в Академии AIBA в Алматинской области, передает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Мырзагали Айтжанова уже приняли участие в двух противостояниях. Сначала они уступили команде России, а затем одержали волевую победу над соперниками из Узбекистана.

Завтра, 17 февраля, казахстанцы снова встретятся с оппонентами из соседних государств, а мини-турнир завершится 19 февраля.

Казахстан — Узбекистан.

До 49 килограммов
Ержан Жомарт — Аброрбек Абдусаламов.

До 52 килограммов
Азат Махметов — Абдулло Кучкаров.

До 56 килограммов
Кайрат Ералиев — Баходир Баратов.

До 60 килограммов
Саматали Тольтаев — Сулаймон Латипов.

До 64 килограммов
Куан Куатов — Жавохир Собиров.

До 69 килограммов
Данияр Елеусинов — Фуркат Шамуратов.

До 75 килограммов
Ерик Альжанов — Фанат Кахромонов.

До 81 килограмма
Бек Нурмагамбет — Дильшод Рустемов.

До 91 килограмма
Нурбол Алтаев — Жамшид Абдуллаев.

Свыше 91 килограмма
Нурлан Сапарбай — Профсор Роримша.

Казахстан — Россия:

До 49 килограммов
Жандос Несипжан — Батор Салагуев.

До 52 килограммов
Анвар Музапаров — Тамир Галанов.

До 56 килограммов
Аблай Сайлаубеков — Руслан Белоусов.

До 60 килограммов
Ертурган Зейнуллинов — Альберт Батыргазиев.

До 64 килограммов
Рай Сейтжанов — Павел Федоров.

До 69 килограммов
Али Акедилов — Влад Савастьянов.

До 75 килограммов
Абай Толеш — Дмитрий Нестеров.

До 81 килограмма
Ердос Нуркали — Георгий Кушиташвили.

До 91 килограмма
Василий Левит — Муслим Гаджимагомедов.

Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев — Влад Муравин.

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