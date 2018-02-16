Левит и Аманкул помогли сборной Казахстана по боксу одержать волевую победу над Узбекистаном
Боксеры сборной Казахстана одержали волевую победу в матчевой встрече над командой Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Боксеры сборной Казахстана одержали волевую победу в матчевой встрече над командой Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер национальной команды выставил против соседей по региону призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира — Абылайхана Жусупова, Абильхана Аманкула, Адильбека Ниязымбетова, Василия Левита и Камшыбека Кункабаева.
Во встрече с Узбекистаном первое очко Казахстану принес Темиртас Жусупов, но следующие два отечественных боксера свои бои проиграли. Вперед казахстанскую команду вывели Берик Абдрахманов и Бекдаулет Ибрагимов.
Серебряный призер ЧМ-2017 Аманкул отправил Одилжона Аслонова в нокдаун во втором раунде и выиграл бой по очкам. Победили и другие лидеры сборной страны. Общий счет противостояния — 8:2.
Боксеры Казахстана проиграли команде России на старте «Турнира трех сборных» в Академии AIBA.
Казахстан — Узбекистан (победитель выделен жирным):
До 49 килограммов
Темиртас Жусупов — Надир Мирзаахмедов
До 52 килограммов
Азамат Исакулов — Хасанбой Латибохунов
До 56 килограммов
Жанболат Тилегенулы — Миразиз Мирзахалилов
До 60 килограммов
Берик Абдрахманов — Шукуржон Рахимов
До 64 килограммов
Бекдаулет Ибрагимов — Алиер Норалиев
До 69 килограммов
Абылайхан Жусупов — Бобоусмон Батуров
До 75 килограммов
Абильхан Аманкул — Одилжон Аслонов
До 81 килограмма
Адильбек Ниязымбетов — Козимбек Мардонов
До 91 килограмма
Василий Левит — Сардор Ермухамедов
Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев — Улугбек Мубинов.
Завтра, 17 февраля, боксеры Казахстана снова встретятся с соперниками России и Узбекистана. Турнир трех сборных проходит в академии AIBA в Алматинской области и завершится 19 февраля.