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16 февраля, источник: Vesti.kz

Левит и Аманкул помогли сборной Казахстана по боксу одержать волевую победу над Узбекистаном

Боксеры сборной Казахстана одержали волевую победу в матчевой встрече над командой Узбекистана, передает корреспондент Vesti.kz.

Главный тренер национальной команды выставил против соседей по региону призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира — Абылайхана Жусупова, Абильхана Аманкула, Адильбека Ниязымбетова, Василия Левита и Камшыбека Кункабаева.

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Во встрече с Узбекистаном первое очко Казахстану принес Темиртас Жусупов, но следующие два отечественных боксера свои бои проиграли. Вперед казахстанскую команду вывели Берик Абдрахманов и Бекдаулет Ибрагимов.

Серебряный призер ЧМ-2017 Аманкул отправил Одилжона Аслонова в нокдаун во втором раунде и выиграл бой по очкам. Победили и другие лидеры сборной страны. Общий счет противостояния — 8:2.

Боксеры Казахстана проиграли команде России на старте «Турнира трех сборных» в Академии AIBA.

Казахстан — Узбекистан (победитель выделен жирным):

До 49 килограммов
Темиртас Жусупов — Надир Мирзаахмедов

До 52 килограммов
Азамат Исакулов — Хасанбой Латибохунов

До 56 килограммов
Жанболат Тилегенулы — Миразиз Мирзахалилов

До 60 килограммов
Берик Абдрахманов — Шукуржон Рахимов

До 64 килограммов
Бекдаулет Ибрагимов — Алиер Норалиев

До 69 килограммов
Абылайхан Жусупов — Бобоусмон Батуров

До 75 килограммов
Абильхан Аманкул — Одилжон Аслонов

До 81 килограмма
Адильбек Ниязымбетов — Козимбек Мардонов

До 91 килограмма
Василий Левит — Сардор Ермухамедов

Свыше 91 килограмма
Камшыбек Кункабаев — Улугбек Мубинов.

Завтра, 17 февраля, боксеры Казахстана снова встретятся с соперниками России и Узбекистана. Турнир трех сборных проходит в академии AIBA в Алматинской области и завершится 19 февраля.

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