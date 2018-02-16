Левит и Аманкул помогли сборной Казахстана по боксу одержать волевую победу над Узбекистаном

Главный тренер национальной команды выставил против соседей по региону призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира — Абылайхана Жусупова, Абильхана Аманкула, Адильбека Ниязымбетова, Василия Левита и Камшыбека Кункабаева.

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Во встрече с Узбекистаном первое очко Казахстану принес Темиртас Жусупов, но следующие два отечественных боксера свои бои проиграли. Вперед казахстанскую команду вывели Берик Абдрахманов и Бекдаулет Ибрагимов.

Серебряный призер ЧМ-2017 Аманкул отправил Одилжона Аслонова в нокдаун во втором раунде и выиграл бой по очкам. Победили и другие лидеры сборной страны. Общий счет противостояния — 8:2.

Боксеры Казахстана проиграли команде России на старте «Турнира трех сборных» в Академии AIBA.

Казахстан — Узбекистан (победитель выделен жирным):



До 49 килограммов

Темиртас Жусупов — Надир Мирзаахмедов



До 52 килограммов

Азамат Исакулов — Хасанбой Латибохунов



До 56 килограммов

Жанболат Тилегенулы — Миразиз Мирзахалилов



До 60 килограммов

Берик Абдрахманов — Шукуржон Рахимов



До 64 килограммов

Бекдаулет Ибрагимов — Алиер Норалиев



До 69 килограммов

Абылайхан Жусупов — Бобоусмон Батуров



До 75 килограммов

Абильхан Аманкул — Одилжон Аслонов



До 81 килограмма

Адильбек Ниязымбетов — Козимбек Мардонов



До 91 килограмма

Василий Левит — Сардор Ермухамедов



Свыше 91 килограмма

Камшыбек Кункабаев — Улугбек Мубинов.