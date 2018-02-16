Промоутер обвинил НВО в срыве поединка Ломаченко — Линарес из-за реванша Головкин — Альварес

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Александр Розенбаум показал, как выглядел в молодости
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
перерыв
Россия6
Словения1
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Финляндия
Норвегия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Германия
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
США2
Словакия1
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Черноморец Од
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Леганес
Футбол. Еврокубки
15.02
Копенгаген1
Атлетико4
Футбол. Еврокубки
15.02
АЕК1
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
15.02
Селтик1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
15.02
Наполи1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
15.02
Лион3
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
15.02
Партизан1
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
15.02
Стяуа1
Лацио0
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Борис Грачевский увез молодую жену в Париж
Александр Розенбаум показал, как выглядел в молодости
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
23Раздвоение Карреры и разгром «Спартака» за тайм
11:40 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер обвинил НВО в срыве поединка Ломаченко — Линарес из-за реванша Головкин — Альварес

Промоутер Боб Арум (Top Rank) обвинил исполнительного вице-президента НВО Sports Питера Нельсона в намеренном срыве переговорного процесса по бою между подопечным, чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе (до 59 кг) украинцем Василием Ломаченко (10−1, 8 КО) и венесуэльцем Хорхе Линаресом (44−3, 27 КО), чемпионом WBA в лёгком весе (до 61,2 кг).

«Целую неделю потратили на то, чтобы договориться о распределении гонорара. Все были довольны. Но тут вмешался Питер Нельсон и вынудил (со-промоутера Линареса) Golden Boy Promotions (GBP) отказаться от даты 12 мая. А всё потому, что на это число на его телеканале будет повтор реванша между Головкиным и Альваресом. GBP зависят от НВО, поэтому они были вынуждены уступить», — заявил промоутер Ломаченко.

В НВО категорически отрицают обвинения Арума: «Мы продолжительное время обсуждаем с GBP программу на 12 мая. Но имя Хорхе Линареса ни разу не упоминалось. Ни в коем случае не намерены мешать Хорхе Линаресу. И даже больше, с нетерпением ожидаем от GBP предложения по Линаресу, ведь у нас есть права на его следующий бой. Но отметим, до сих пор никаких предложений от GBP не поступало».

Напомним, Боб Арум предложил провести поединок Линарес- Ломаченко 12 мая, с чем не согласны со-промоутеры венесуэльского бойца, компания Golden Boy. 12 мая на телеканале НВО будет показан повтор реванша между подопечным GBP Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО) и чемпионом WBC, WBA Super, IBF, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО). Реванш Головкин — Альварес запланирован на 5 мая и будет показан по системе PPV.

Станимир Стоилов: «Наш спонсор не хочет, чтобы мы продвигались, буду думать о своем будущем в u201eАстанеu201c»
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан
Российский фигурист стал пятым в короткой программе на Олимпиаде
Перетерпели: США показали, как надо было играть со Словакией
Два россиянина попали в тройку звезд дня в НХЛ
Никита Трегубов завоевал серебро в Пхенчхане
Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу
Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде
Спорт-Экспресс
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
Захарова дала откровенное интервью о материнстве 42-летняя актриса поделилась подробностями личной жизни. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь