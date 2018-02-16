Промоутер обвинил НВО в срыве поединка Ломаченко — Линарес из-за реванша Головкин — Альварес

«Целую неделю потратили на то, чтобы договориться о распределении гонорара. Все были довольны. Но тут вмешался Питер Нельсон и вынудил (со-промоутера Линареса) Golden Boy Promotions (GBP) отказаться от даты 12 мая. А всё потому, что на это число на его телеканале будет повтор реванша между Головкиным и Альваресом. GBP зависят от НВО, поэтому они были вынуждены уступить», — заявил промоутер Ломаченко.

В НВО категорически отрицают обвинения Арума: «Мы продолжительное время обсуждаем с GBP программу на 12 мая. Но имя Хорхе Линареса ни разу не упоминалось. Ни в коем случае не намерены мешать Хорхе Линаресу. И даже больше, с нетерпением ожидаем от GBP предложения по Линаресу, ведь у нас есть права на его следующий бой. Но отметим, до сих пор никаких предложений от GBP не поступало».