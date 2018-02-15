Известный промоутер считает, что Головкин испугается Чарло
Промоутер американского боксера Эррола Спенса (23−0, 20 КО) Лу Дибелла прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Джермалла Чарло (26−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.
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Промоутер американского боксера Эррола Спенса (23−0, 20 КО) Лу Дибелла прокомментировал возможный бой Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Джермалла Чарло (26−0, 20 КО), сообщает Sports.kz.
— Если Чарло сможет эффектно нокаутировать Сентено, я не верю, что GGG или «Канело» приблизятся к нему, — заявил Дибелла в интервью Sirius XM.
3 марта Чарло и Уго Сентено (26−1, 14 КО) проведут бой за пояс временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Его победитель станет обязательным претендентом на полноценный пояс WBC, принадлежащий Головкину.
Геннадий же, в свою очередь, 5 мая проведет реванш с Саулем Альваресом (49−1−2, 34 КО). На этот бой букмекерская контора 1XBET предлагает такие коэффициенты: победа Головкина — 1.62, победа Альвареса — 2.635, ничья — 21.