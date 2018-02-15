Известный промоутер считает, что Головкин испугается Чарло

— Если Чарло сможет эффектно нокаутировать Сентено, я не верю, что GGG или «Канело» приблизятся к нему, — заявил Дибелла в интервью Sirius XM.

3 марта Чарло и Уго Сентено (26−1, 14 КО) проведут бой за пояс временного чемпиона мира по версии WBC в среднем весе. Его победитель станет обязательным претендентом на полноценный пояс WBC, принадлежащий Головкину.