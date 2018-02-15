Возвращение «казахского гладиатора». Боксер с 11 победами выйдет на ринг в конце марта

26-летний боксер первого полусреднего веса в последний раз боксировал в декабре прошлого года, когда по очкам победил американца Уилберта Лопеса (20−9, 14 КО). На ринг тогда Батыр вышел в образе «казахского гладиатора».

Следующий поединок Джукембаева намечен на 31 марта в Канаде. Его соперником может стать 40-летний бывший чемпион мира Заб Джуда (44−9, 30 КО), известный по боям с Флойдом Мейвезер-младшим, Кори Спинксом, Амиром Ханом, Мигелем Котто и Костей Цзю.

В этом же вечере бокса выйдут и еще два казахстанца — 26-летний легковес Абылайхан Хусаинов (7−0, 5 КО) и 24-летний суперсредневес Нурзат Сабиров (4−0, 4 КО). Оба боксера, как и Батыр, не проводили боев с декабря прошлого года. Тогда Абылайхан большинством голосов судей выиграл у мексиканца Хесуса Сильвейры (8−5−2, 3 КО), а Нурзат техническим нокаутом в четвертом раунде победил другого боксера из Мексики — Франсиско Гарсию (6−4, 5 КО).