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15 февраля, источник: Vesti.kz

Возвращение «казахского гладиатора». Боксер с 11 победами выйдет на ринг в конце марта

Казахстанский боксер-профессионал Батыр Джукембаев (11−0, 9 КО) вернется на ринг в конце марта, передает корреспондент Vesti.kz.

26-летний боксер первого полусреднего веса в последний раз боксировал в декабре прошлого года, когда по очкам победил американца Уилберта Лопеса (20−9, 14 КО). На ринг тогда Батыр вышел в образе «казахского гладиатора».

Следующий поединок Джукембаева намечен на 31 марта в Канаде. Его соперником может стать 40-летний бывший чемпион мира Заб Джуда (44−9, 30 КО), известный по боям с Флойдом Мейвезер-младшим, Кори Спинксом, Амиром Ханом, Мигелем Котто и Костей Цзю.

В этом же вечере бокса выйдут и еще два казахстанца — 26-летний легковес Абылайхан Хусаинов (7−0, 5 КО) и 24-летний суперсредневес Нурзат Сабиров (4−0, 4 КО). Оба боксера, как и Батыр, не проводили боев с декабря прошлого года. Тогда Абылайхан большинством голосов судей выиграл у мексиканца Хесуса Сильвейры (8−5−2, 3 КО), а Нурзат техническим нокаутом в четвертом раунде победил другого боксера из Мексики — Франсиско Гарсию (6−4, 5 КО).

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