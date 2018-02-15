Промоутер Головкина назвал аргумент в пользу проведения реванша с «Канело» в Нью-Йорке
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о соперничестве
Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о соперничестве
Главными претендентами на проведение вечера бокса являются
— «Мэдисон Сквер Гарден» хочет сделать большую заявку на бой. Геннадий боксировал там шесть раз, а «Канело» никогда там не выступал. Для каждого боксера, желающего закрепить свое наследие, «Гарден» является самым историческим местом в мире. Но