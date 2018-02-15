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05:36 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина назвал аргумент в пользу проведения реванша с «Канело» в Нью-Йорке

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер рассказал о соперничестве Лас-Вегаса и Нью-Йорка за право принять реванш GGG против Сауля «Канело» Альвареса 5 мая, сообщает Sports.kz.

Главными претендентами на проведение вечера бокса являются T-Mobile Arena (Лас-Вегас) и «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк).

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— «Мэдисон Сквер Гарден» хочет сделать большую заявку на бой. Геннадий боксировал там шесть раз, а «Канело» никогда там не выступал. Для каждого боксера, желающего закрепить свое наследие, «Гарден» является самым историческим местом в мире. Но Лас-Вегас на Синко де Майо — это то, что трудно будет перебить. Мы получили там прекрасный опыт. Нашим принимающим отелем был Mandalay Bay, а у стороны «Канело» — MGM. Событие такого типа хочет заполучить каждый город, но эти два [Лас-Вегас и Нью-Йорк] могут составить самое сильное финансовое предложение, — сказал Леффлер, слова которого приводит Boxingnewsandviews.com.

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