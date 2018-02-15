Промоутер Головкина назвал аргумент в пользу проведения реванша с «Канело» в Нью-Йорке

— «Мэдисон Сквер Гарден» хочет сделать большую заявку на бой. Геннадий боксировал там шесть раз, а «Канело» никогда там не выступал. Для каждого боксера, желающего закрепить свое наследие, «Гарден» является самым историческим местом в мире. Но Лас-Вегас на Синко де Майо — это то, что трудно будет перебить. Мы получили там прекрасный опыт. Нашим принимающим отелем был Mandalay Bay, а у стороны «Канело» — MGM. Событие такого типа хочет заполучить каждый город, но эти два [Лас-Вегас и Нью-Йорк] могут составить самое сильное финансовое предложение, — сказал Леффлер, слова которого приводит Boxingnewsandviews.com.