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05:42 (мск), источник: Vesti.kz

WBC исключил Каната Ислама из своего рейтинга

Всемирный боксерский совет (WBC) опубликовал на своем официальном сайте обновленный рейтинг на февраль 2018 года.

В новом табеле о рангах отсутствует казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. До этого он занимал шестую строчку своего дивизиона, но вылетел из ТОП-15, после чего WBC «исключил» казахстанца из своего рейтинга.

В то же время Ислам возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе. Причем в ноябре прошлого года организация назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул. Его соперником должен был стать американец Джон Вера (18−0, 11 КО).

Стороны вели переговоры, но в команде боксера из США заявили, что Ислам отказался от боя. В итоге, 24 марта Вера встретится с французом Мишелем Соро (31−2−1, 30 КО).

Напомним, свой последний бой Ислам провел 9 сентября 2017 года в Астане, когда он победил техническим нокаутом канадца Брэндона Кука и стал обладателем титулов WBO NABO и WBA Inter-Continental.

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