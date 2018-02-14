WBC исключил Каната Ислама из своего рейтинга

В новом табеле о рангах отсутствует казахстанский боксер Канат Ислам (25−0, 20 КО), владеющий титулами WBO NABO и WBA Inter-Continental в первом среднем весе. До этого он занимал шестую строчку своего дивизиона, но вылетел из ТОП-15, после чего WBC «исключил» казахстанца из своего рейтинга.

В то же время Ислам возглавляет рейтинг Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом среднем весе. Причем в ноябре прошлого года организация назначила казахстанцу бой за звание обязательного претендента на чемпионский титул. Его соперником должен был стать американец Джон Вера (18−0, 11 КО).

Стороны вели переговоры, но в команде боксера из США заявили, что Ислам отказался от боя. В итоге, 24 марта Вера встретится с французом Мишелем Соро (31−2−1, 30 КО).