Крис Юбенк-младший назвал виновного в срыве боя с Геннадием Головкиным

Источник: boxingscene.com

Летом 2016 года команды боксеров вели переговоры о поединке, но сделка сорвалась в последний момент из-за завышенных требований отца британца. В итоге в сентябре того года Головкин дрался с другим представителем Британии — Келлом Бруком, которого GGG досрочно победил и вдобавок сломал тому глазницу.

Тем не менее, по словам Юбенка, он ни о чем не жалеет, поскольку ожидание растянулось не по его вине. 17 февраля в Лондоне британцу предстоит провести бой против чемпиона WBA и его соотечественника Джорджа Гроувза (27−3, 20 КО) за выход в финал WBSS.

«Тогда я упустил эту возможность, хоть в том и не было моей вины. Я был готов подписать контракт и выйти в ринг, но Эдди Хирн отдал бой с Головкиным Келлу Бруку, — заявил Юбенк в интервью Press Association Sport. — Сейчас мы в ситуации, когда мегафайт состоится в Британии, между двумя британцами, двумя лучшими суперсредневесами в мире. Я всегда, на протяжении всей карьеры мечтал об этом. Элитный поединок, за которым будет наблюдать весь мир. Один из крупнейших боев в Британии за последнее время. И я не разочарую.

Я намереваюсь выйти в ринг и отобрать у него чемпионский пояс. Бой не продлится все 12 раундов, слишком уж у нас атакующие стили. Рано или поздно я его поймаю. И как только это случится — все будет кончено.

Отметим, что Гроувз имеет опыт встреч с Головкиным. В 2014 году они спарринговали, после чего британец назвал его «худшим опытом в жизни» и пожаловался на перелом ребра, полученный от ударов казахстанца.

В свою очередь, промоутер GGG Том Леффлер в одном из интервью не исключил, что Головкин может встретиться с победителем WBSS во втором среднем весе. Однако такой вариант возможен не раньше конца этого года, так как WBSS еще предстоит выявить победителя. Вторую полуфинальную пару составили Каллум Смит (23−0, 17 KO) и Юрген Бремер (49−3, 35 KO). Их поединок состоится 24 февраля в Германии. Сам финал WBSS в этом весе намечен на 2 июня на O2 Arena в Лондоне.