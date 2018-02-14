Крис Юбенк-младший назвал виновного в срыве боя с Геннадием Головкиным
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис
Чемпион мира по версии IBO во втором среднем весе британец Крис
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Тем не менее, по словам Юбенка, он ни о чем не жалеет, поскольку ожидание растянулось не по его вине. 17 февраля в Лондоне британцу предстоит провести бой против чемпиона WBA и его соотечественника Джорджа Гроувза (27−3, 20 КО) за выход в финал WBSS.
«Тогда я упустил эту возможность, хоть в том и не было моей вины. Я был готов подписать контракт и выйти в ринг, но Эдди Хирн отдал бой с Головкиным Келлу Бруку, — заявил Юбенк в интервью Press Association Sport. — Сейчас мы в ситуации, когда мегафайт состоится в Британии, между двумя британцами, двумя лучшими суперсредневесами в мире. Я всегда, на протяжении всей карьеры мечтал об этом. Элитный поединок, за которым будет наблюдать весь мир. Один из крупнейших боев в Британии за последнее время. И я не разочарую.
Я намереваюсь выйти в ринг и отобрать у него чемпионский пояс. Бой не продлится все 12 раундов, слишком уж у нас атакующие стили. Рано или поздно я его поймаю. И как только это случится — все будет кончено.
Отметим, что Гроувз имеет опыт встреч с Головкиным. В 2014 году они спарринговали, после чего британец назвал его «худшим опытом в жизни» и пожаловался на перелом ребра, полученный от ударов казахстанца.
В свою очередь, промоутер GGG Том Леффлер в одном из интервью не исключил, что Головкин может встретиться с победителем WBSS во втором среднем весе. Однако такой вариант возможен не раньше конца этого года, так как WBSS еще предстоит выявить победителя. Вторую полуфинальную пару составили Каллум Смит (23−0, 17 KO) и Юрген Бремер (49−3, 35 KO). Их поединок состоится 24 февраля в Германии. Сам финал WBSS в этом весе намечен на 2 июня на O2 Arena в Лондоне.
Сам Головкин вернется на ринг 5 мая, когда проведет повторный поединок с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО). В сентябре прошлого года в