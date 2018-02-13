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19:57 (мск), источник: Vesti.kz

«Узбеки не захотели нам проиграть в третий раз». Тренер «Астана Арланс» разобрал первый матч в WSB и назвал цель перед плей-офф

Главный тренер клуба «Астана Арланс» Нурлан Акурпеков в интервью корреспонденту Vesti.kz подвел итоги стартового матча трехкратных чемпионов Всемирной серии бокса (WSB) в восьмом сезоне турнира с соперниками из Индии и выдвинул версию ухода клуба из Узбекистана в американскую группу.

— Нам не было легко. К нам приехали довольно хорошие боксеры из Индии, и ребятам пришлось хорошо поработать. Зря говорят, что индусы слабые. Они на подъеме — к ним специалисты из Кубы приехали. Индусы физические сильные и выносливые, накаченные, жилистые… С ними нужно считаться.

Что касается нашего матча, то начинал его от нас Серик Темиржанов в категории до 60 килограммов. Я за ним давно наблюдаю. Он в Павлодаре на чемпионате Казахстана в призерах был. Его манера ведения боя подходит для пятираундового формата. Я думаю, в проекте WSB он сможет проявить себя с лучшей стороны.

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Потом вышел Бекболат Курамысов, выступающий в категории до 69 килограммов. Боец, как раз, для пятираундового формата. Он и раньше был в команде. Еще при Есжанове с Корчинском приходил и с нашими боксерами спарринговал. Хорошо показывал себя. У него стиль такой, что после второго раунда он темп набирает, и начинает наращивать… Он, может быть, медленный, но удары у него очень мощные. В какой-то момент он начал проигрывать индусу… Но тут вмешалась сечка, и победу отдали Бекболату.

Победа не обсуждается. Знаю, что болельщики начали его критиковать. За один бой нельзя осуждать боксеров. Если в нескольких боях даст такой промах — другое дело. Тем более, это его дебют.

Третий бой — поединок полутяжеловеса Нурдаулета Жарманова. Он мой любимчик. На тренировке пашет. Парень ответственный и целеустремленный. Я смотрел первые два раунда его боя — он хорошо боксировал и выигрывал в одни ворота. В третьем раунде я вышел — пошел помогать готовится супертяжеловесу. Вернулся, а Жарманов и удары пропускать начал… И тут начали обсуждать, что он плохо боксировал. Но такие случаи бывают с любым боксером. А тут и соперник был не слаб. Я не буду никого критиковать — я доверился этим ребятам. И супертяжеловес был хорош. К нему претензий, у него нет опыта участия в пятираундовых боях. Если было что-то не так, тоже можно простить… Только так и раскроются ребята.

Акниет Балтабаев, наш легковес, тоже бился до конца. Не хотел проигрывать. Видно было, что сильно устал. Он и ростом высокий, и вес «гонял». Но перед своими болельщиками выложился полностью. Может быть, психологически чуть перегорел. Возможно, потому что выходил последним. Так может случиться с любым боксером. И чемпионом мира тоже. Ребятам нужно дать еще шанс. Нужно дать возможно сделать работу над ошибками.

— Вы сказали перед сезоном, что хотели бы привлечь лидеров национальной команды.

— Это желание нашего генерального менеджера — Бахтияра Артаева. Мои сильнейшие бойцы из прошлогоднего состава стали чемпионами Казахстана — восемь человек. Лишь пару боксеров стали вторыми. И все они автоматически перешли в национальную команду. Все они в расширенном списке для участия в WSB. Можно практически любого привлечь — при согласии главного тренера и их желании. Надо понимать, что тут никто с цветами не ждет. Тут нужно биться и драться. Тут формат другой, и перчатки потоньше. Есть определенные риски.

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— А как Вы относитесь к тому, что «Узбек Тайгерс» в американской группе выступают? Их соперники теперь команды Кубы, Колумбии и Венесуэлы.

— Возможно, у них какие-то свои планы были. В нашей подгруппе они знают, что мы сильная команда, и они нам второй раз уже проигрывают по общему счету. Если третий раз проиграют…

Может быть, они тоже задумались об этом. А может быть, если даже со второго места выйдут в «Америке», то мы не пересечемся на старте плей-офф.

Возможно, они не хотели сначала участвовать и передумали только когда группы уже разделили. И место только там осталось. И они ушли в «Америку». Я точного ответа не знаю.

— Вы сами разобрались в хитросплетениях определения пар в плей-офф? Если мы снова выиграем азиатскую группу, то снова будем состязаться с командой из своего квартета?

— Мне пока не нужна такая головоломка. Я должен из подгруппы выходить. Это моя первая цель. И выходить первым, как трехкратный чемпион. Если выйду вторым, то для нас это не результат. Потом уже видно будет.

Напомним, в первой матчей встрече в восьмом сезоне WSB казахстанский клуб «Астана Арланс» принимал в Караганде команду-дебютанта «Индиан Тайгерс» и разгромил соперника со счетом 4:1.

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