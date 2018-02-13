Головкин возглавил десятку P4P лучших боксеров-европейцев
Британский сайт Worldboxingnews.net представил ТОП-10 лучших боксеров европейских национальностей независимо от весовой категории, сообщает Sports.kz.
Британский сайт Worldboxingnews.net представил ТОП-10 лучших боксеров европейских национальностей независимо от весовой категории, сообщает Sports.kz.
На первом месте символического рейтинга расположился представитель Казахстана Геннадий Головкин, за ним в тройке лидеров — украинцы Василий Ломаченко и Александр Усик.
«Боксер номер один в мире недавно в четвертый раз за пять лет был признан лучшим бойцом года по версии WBN. Головкин может закрепить этот статус победой над Саулем Альваресом 5 мая», — пишет Worldboxingnews.net.
Полностью ТОП-10 выглядит так:
1. Геннадий Головкин (Казахстан)
2. Василий Ломаченко (Украина)
3. Александр Усик (Украина)
4. Энтони Джошуа (Великобритания)
5. Сергей Ковалев (Россия)
6. Мурат Гассиев (Россия)
7. Карл Фрэмптон (Великобритания)
8. Баду Джек (Швеция)
9. Райан Барнетт (Великобритания)
10. Джейми Макдоннелл (Великобритания).