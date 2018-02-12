Боксер Мэйуэзер заявил, что ведет переговоры о проведении боя на многомиллионную сумму

Источник: AP 2018

«Мы не знаем, буду я проводить бой в боксерском ринге или октагоне (ринг для проведения боев по правилам смешанных единоборств — прим. ТАСС). Мы просто ведем переговоры на многомиллионную сумму, так что посмотрим», — сказал Мэйуэзер.

Ранее глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что Мэйуэзер дал согласие на проведение поединка с ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором по правилам смешанных единоборств.

Мэйуэзер также заявил, что намерен совершить приобретение на крупную сумму. «Я подумываю о покупке клуба Национальной баскетбольной ассоциации», — сказал он, не уточнив команду.

Первый бой Мэйуэзера против Макгрегора

В 2017 году Мэйуэзер и Макгрегор провели бой по правилам бокса, поединок прошел в Лас-Вегасе 27 августа и завершился победой американца техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры, однако позднее в своих соцсетях разместил несколько видеозаписей, на которых он проводит тренировки в октагоне. По неофициальным данным, сумма второго боя может составить порядка $500 млн.

Мэйуэзер является самым высокооплачиваемым боксером всех времен, он становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, американец также является бронзовым призером Олимпийских игр — 1996.

За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса — $210 млн, однако за бой с Макгрегором, по неофициальной информации, он получил сумму, значительно превышающую доход от поединка с филиппинцем (от $300 млн). Всего за карьеру он провел 50 поединков, победив во всех из них (27 — нокаутом) и установив рекорд по числу боев без поражений в ранге чемпиона мира по боксу (ранее обладателем рекорда был американец Рокки Марчиано, который одержал 49 побед в 40−50-х годах). В прошлом году Мэйуэзер сообщил о намерении принять российское гражданство.