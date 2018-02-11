Тренер Головкина назвал главную ошибку «Канело» Альвареса

«Я взволнован, потому что такой бой нужен боксу. После спорного решения в первом поединке, думаю, публика хочет увидеть его снова. Я не думаю, что такой бой требуется в промоушене, ведь нам не нужно отправляться в мировое турне. Этот бой сам себя рекламирует еще с их первой встречи.

Я не считаю, что их первый бой был близким. Думаю, многие отдали победу Геннадию со счетом 8−4. Геннадий и «Канело» могут делать все то же самое, и тогда поединок выйдет таким же, как и предыдущий. Я считаю, что в этом ответственность лежит на «Канело» изо всей его ерунды. В прошлый раз он заявлял, что нокаутирует Головкина в десятом раунде, и то же самое твердили Бернард Хопкинс с Оскаром Де Ла Хойей. Но все было не так. Теперь они снова об этом говорят, чем «Канело» оказывает давление на самого себя. Если Головкин будет делать то же, что и в первом бою, он снова выиграет. Если Альварес будет стоять перед ним, то мы увидим совершенно другой поединок — классический бой, которого ожидают люди, — сказал Санчес в беседе с On the Ropes Boxing Radio.