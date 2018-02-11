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18:47 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер Головкина назвал главную ошибку «Канело» Альвареса

Абель Санчес, являющийся тренером чемпиона мира по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО), рассказал о главной ошибке мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) перед их повторным боем 5 мая.

Санчес отметил, что не воспринимает всерьез слова Альвареса о том, что во втором бою с Головкиным он победит его нокаутом. По мнению специалиста, раздавая такие обещания, мексиканец лишь создает проблемы для самого себя.

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«Я взволнован, потому что такой бой нужен боксу. После спорного решения в первом поединке, думаю, публика хочет увидеть его снова. Я не думаю, что такой бой требуется в промоушене, ведь нам не нужно отправляться в мировое турне. Этот бой сам себя рекламирует еще с их первой встречи.

Полагаю, «Канело» может сделать второй бой более интересным, если будет драться, как говорит, и пытается нокаутировать Головкина. Если он снова начнет бегать, то разочарует фанатов.

Я не считаю, что их первый бой был близким. Думаю, многие отдали победу Геннадию со счетом 8−4. Геннадий и «Канело» могут делать все то же самое, и тогда поединок выйдет таким же, как и предыдущий. Я считаю, что в этом ответственность лежит на «Канело» изо всей его ерунды. В прошлый раз он заявлял, что нокаутирует Головкина в десятом раунде, и то же самое твердили Бернард Хопкинс с Оскаром Де Ла Хойей. Но все было не так. Теперь они снова об этом говорят, чем «Канело» оказывает давление на самого себя. Если Головкин будет делать то же, что и в первом бою, он снова выиграет. Если Альварес будет стоять перед ним, то мы увидим совершенно другой поединок — классический бой, которого ожидают люди, — сказал Санчес в беседе с On the Ropes Boxing Radio.

Однако менеджер «Канело» не сомневается в своем подопечном. По словам Хосе «Чепо» Рейносо, второй бой мексиканца против Головкина не дойдет до судейского решения, как это было в сентябре прошлого года в Лас-Вегасе, когда поединок завершился спорной ничьей.

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