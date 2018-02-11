Бокс по-уральски. Как бьют в Екатеринбурге

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта «Уралочка» состоялся большой боксёрский вечер, организованный промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Свердловской области Евгения Владимировича Куйвашева.

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Уральский бокс. История становления

Генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов является, наверное, самым активным и «долгоиграющим» отечественным промоутером. Организацией поединков боксёров-профессионалов он начал заниматься ещё в 1998 году. И вот в нынешнем году исполнится уже 20 лет его деятельности в этой сфере. Сейчас главным помощником Германа Титова в управлении промоутерской компанией является его сын — Алексей Титов. Последний говорит, что он познакомился с боксом с самого его рождения, поскольку отец тогда занимался тренерской работой в боксе, кикбоксинге и тайском боксе.



Герман Титов — сам в прошлом боксёр, кандидат в мастера спорта. Поэтому с самого детства в жизни Алексея были спортзал, сборы и тренировки. Когда отец начал заниматься промоутерской деятельностью, Алексею было 8 лет. В том же возрасте начались его первые тренировки по боксу и кикбоксингу. И с того времени Алексей не пропустил ни одного турнира, который проходил в их родном городе Екатеринбурге.

В 15−16 лет Алексей начал интересоваться вопросами организации турниров по профессиональному боксу. После этого он начал постепенно всё больше помогать отцу в его промоутерской деятельности и вникать во все её аспекты и нюансы. И с 2007 года Алексей стал менеджером и промоутером в компании отца, которая тогда носила своё первое название Titov Boxing Promotions. Также в 2006—2008 годах Алексей работал тренером в спортивном клубе Fighter и одновременно учился в Уральском федеральном университете (УрФУ) на факультете «Экономики и управления».

В 2014 году отец и сын учредили ещё и специализированный боксёрский телеканал «БоксТВ», генеральным директором которого стал Титов-младший. Алексей говорит, что уже в 19 лет он оказался в Америке как боксёр, и увидел всю инфраструктуру, как работают тамошние тренеры, промоутеры, телеканалы. И сейчас они пытаются внедрять эту систему у себя на родине.



Titov Boxing Promotions начала свою деятельность с регионального уровня, проводя вечера бокса в Екатеринбурге и на Урале. Впоследствии её охват распространился на всю Россию, а затем она вышла и на международный уровень. Самыми известными боксёрами, которые проводили бои под крылом компании Титовых, были чемпионы мира Григорий Дрозд,



Дмитрий Пирог и Руслан Проводников. Был на контракте у Titov Boxing Promotions и олимпийский чемпион — триумфатор Олимпийских игр 2008 года в первом полусреднем весе доминиканец Феликс Диас.



Ещё с 2005 года промоутерская компания отца и сына Титовых начала организовывать шоу за пределами России — в Казахстане, Узбекистане, Украине, Эстонии, Португалии и Китае. А в ноябре 2009 года Titov Boxing Promotions впервые устроила и провела турнир в мекке бокса — Америке. Всего на данное время на счету Титовых организовано 10 вечеров бокса в США и 2 в Канаде.



С 2005 по 2008 годы ведущие мировые федерации профессионального бокса WBC, WBA и WBO признавали Titov Boxing Promotions лучшей промоутерской компанией России и Азиатско-Тихоокеанского региона.



В июле 2010 года в Лас-Вегасе подопечный промоутерской компании Титовых — российский боец Дмитрий Пирог завоевал звание чемпиона мира WBO в среднем весе, нокаутировав дотоле небитого американского нокаутёра Дэниела Джейкобса. Трансляция этого боя осуществлялась самым престижным показчиком бокса в мире — телеканалом HBO.

Ещё одним ярким представлением перед заокеанской публикой отметился в марте 2013 года другой подопечный Titov Boxing Promotions — Руслан Проводников по прозвищу «Сибирский Рокки». Несмотря на то, что он отправлял на настил ринга действующего чемпиона мира WBO в полусреднем весе — известного американца Тимоти Брэдли, боковые судьи отдали победу по очкам с минимальным преимуществом местному боксёру. Этот поединок был признан лучшим боем 2013 года самым престижным периодическим изданием в мире бокса — журналом The Ring. Проводников же через несколько месяцев завоевал звание чемпиона мира WBO в первом полусреднем весе, нокаутировав мексикано-американца Майка Альварадо.



В июле 2016 года Titov Boxing Promotions организовала масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой, в котором российский чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBA и IBF Сергей Ковалёв провёл успешную защиту принадлежавших ему титулов. Вживую за победой звёздного отечественного бойца на трибунах арены ДИВС «Уралочка» в Екатеринбурге наблюдало более 13,5 тыс. зрителей.



А уже в ноябре 2016 года Герман и Алексей Титовы вывели свою организацию на ещё более высокий организационный уровень, сумев привлечь к сотрудничеству такого мощного партнёра, как крупный металлургический концерн «Русская медная компания». В связи с этим был произведён ребрендинг промоутерской компании, которая с этого времени стала носить название RCC Boxing Promotions (или «РМК Боксинг Промоушен»). Герман Титов стал её генеральным директором, а Алексей Титов — исполнительным директором.



По мнению Германа Титова, данное объединение усилит их общие позиции — опыт в боксе Titov Boxing Promotions и финансовые возможности «Русской медной компании» позволяют рассчитывать на то, что в ближайшие годы они должны занять лидирующие позиции в мире профи-бокса. На момент начала сотрудничества с «Русской медной компанией» на счету Titov Boxing Promotions было более двухсот профессиональных турниров по боксу и смешанным единоборствам. В частности, только за 2016 год компанией было организовано и проведено 22 боксёрских шоу, в рамках которых состоялось 43 титульных поединка.



В 2017 году на счету RCC Boxing Promotions было 15 бойцовских шоу. Благодаря качеству их организации и профессиональному уровню Екатеринбург может с полным правом претендовать на то, чтобы стать новой меккой российского профи-бокса. Так, сильнейший отечественный супертяжеловес — бывший регулярный чемпион мира WBA Александр Поветкин — провёл в Екатеринбурге по одному бою в 2016 и 2017 годах. А в июле прошлого года суперчемпион мира WBA в первом тяжёлом весе Денис Лебедев провёл очередную защиту своего звания в административном центре Уральского федерального округа.



Также в прошлом году RCC Boxing Promotions могла привезти в Россию суперзвезду мирового бокса филиппинца Мэнни Пакьяо. У Титовых была предварительная договоренность с его промоутером Бобом Арумом, также присутствовал интерес и со стороны самого Пакьяо. Поединок с его участием планировалось устроить в декабре на площадке ЭКСПО. Однако в июле Мэнни потерпел поражение от австралийца Джеффа Хорна, что сорвало эти планы. А в сентябре в Челябинске у RCC Boxing Promotions появился и свой первый чемпион мира — боец первого лёгкого веса Шавкат Рахимов, завоевавший мировой титул IBO.

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Бокс и ММА

Среди других подопечных RCC Boxing Promotions стоит также отметить таких боксёров, как Евгений Чупраков, Магомед Курбанов, Павел Маликов, Михаил Алексеев, которые уже сейчас входят в топ-15 рейтингов ведущих мировых организаций профи-бокса и имеют шансы в скором времени претендовать на участие в боях за мировые титулы. До недавнего подопечными промоутерской компании Титовых были такие яркие боксёры, как экс-чемпион мира IBF в полулёгком весе Евгений Градович, Дмитрий Михайленко и Василий Лепихин, которые проводили бои не только на родине, но и на рингах США.



Помимо профессионального бокса RCC Boxing Promotions развивает и смешанные единоборства. Наиболее приметным бойцом ММА компании является Иван Штырков. Также была основана серия «Бои в клетке», которая станет постоянной, и в дальнейшем Титовы планируют проводить титульные поединки в рамках смешанных единоборств.



Кроме собственного телеканала «БоецТВ» RCC Boxing Promotions сотрудничает с такими медиа-холдингами, как «Первый канал», «РЕН-ТВ», «НТВ+», «Россия» и «МАТЧ ТВ».



Алексей Титов выражает убеждённость, что уже к концу 2018 года их подопечные будут боксировать за мировые титулы и завоюют их. Тогда можно будет с уверенностью сказать, что Екатеринбург — столица бокса в России. Финансовое положение RCC Boxing Promotions является отличным и стабильным во многом благодаря главе «Русской медной компании» Игорю Алексеевичу Алтушкину, который всецело поддерживает развитие этого вида спорта не только в регионе, но и по всей стране. Симбиоз опыта проведения бойцовских турниров в купе с инвестициями приносит свои плоды, продолжая повышать уровень мероприятий с каждым разом.

Но главная цель отца и сына Титовых состоит в том, чтобы подавать положительный пример подрастающему поколению, чтобы дети шли в залы, секции, тренировались, проводили поединки и добивались в них успехов. По их мнению, у отечественной



молодёжи должны быть настоящие ориентиры в жизни. И всё это воспитывается благодаря спорту, сильному духу и характеру. Только со всем этим можно стать достойным человеком, гражданином своей страны, настоящим мужчиной. В этом они и видят свою главную задачу, ради которой ежедневно работают и настойчиво двигаются вперёд.

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Якубов победил Урванова, Рахимов досрочно одолел Классена

Возвращаясь к прошедшему накануне в Екатеринбурге большому вечеру бокса, стоит отметить, что в его программу вошло 10 поединков по профессиональному боксу, в том числе и за титул чемпиона мира по версии IBO. Главным событием турнира стал бой в первом лёгком весе, на кону в котором стояли титулы WBA Continental и IBF Baltic. За эти пояса сразились представляющий Санкт-Петербург Мухаммад Якубов (11−0, 7 КО) и первоуралец Марк Урванов (12−2, 6 КО).



Схватка обещала быть весьма конкурентной, поскольку, несмотря на то, что соперники в обычной жизни хорошо знакомы и не испытывают неприязни друг к другу, но на ринге они настроены были показать всё что умеют и на предматчевой пресс-конференции заявляли о своих амбициозных планах на бой.



Однако уже с первых раундов инициативу захватил Якубов. Пока Урванов присматривался и пристраивался, работая вторым номером, действующий в стойке левши Мухаммад налетал на него, быстро атаковал и столь же резво отскакивал на безопасную дистанцию. На эти выпады соперника Марк не всегда успевал отвечать своими ударами.



Доминирование санкт-петербуржца продолжилось и в следующих трёхминутках. Несмотря на то, что Урванов постепенно начал поддавливать оппонента, Якубов раздёргивал его с дистанции. Оба проводили много финтов, но точных ударов с обеих сторон было немного.



А в 4-м раунде Мухаммад сподобился сначала пробить чётким и жёстким ударом левой по печени, а затем повторил такой же удар, но уже в голову соперника, после чего Урванов оказался в нокдауне. Секунданты Марка советовали ему постоянно нависать над визави, но Якубов хорошо двигался на ногах и постоянно контратаковал уколами, нанося более точные удары.



В середине боя Урванов решил изменить тактику и, продолжая поддавливать, сам стал выжидать наскоков Якубова, стараясь перехватывать их собственными контрударами. Однако и здесь более техничный санкт-петербуржец сумел подстроиться под действия соперника. Он уверенно работал вторым номером, то и дело нанося хлёсткие сдвоенные удары с дальней дистанции, которые раз за разом достигали цели.

В 8-м раунде Урванов начал стараться зацепиться за соперника, нанося удары по туловищу. Но Якубов взвинтил темп и скорострельными сериями снова набрал больше очков в свою копилку, в то же время действуя экономно и расслабленно. В следующей трёхминутке Марк и сам начал отчаянно прессинговать, однако большинство его ударов либо рассекали воздух, либо приходились в защиту соперника.



К чести Урванова он не переставал демонстрировать напористость и волю к победе до самого конца боя, пытаясь переломить его ход. В результате, подуставший Мухаммад не всегда успевал уходить от его отчаянных атак. Таким образом, в 10-м раунде бой стал выравниваться.

Однако в 11-м раунде Урванов не сумел поддерживать им же заданный в прошлой трёхминутке темп, и Якубов, получив оперативное пространство, снова стал успешно работать наскоками издали, иногда даже действуя на кураже. В заключительном отрезке боя оба боксёра действовали в высоком темпе с обилием ударов с обеих стороны, из-за чего по ходу раунда сначала образовалось рассечение возле глаза у Якубова, а чуть позже — и у Урванова. Обмен атакующими наскоками продолжался до самого финального гонга. В итоге все трое боковых судей объективно присудили победу по очкам Мухаммаду Якубову.



В со-главном событии шоу проживающий в Екатеринбурге Шавкат Рахимов (12−0, 9 КО) проводил первую защиту мирового титула IBO в первом лёгком весе. Его соперником стал опытный южноафриканец — бывший чемпион мира по версиям IBF и IBO Малкольм Классен (33−8−2, 17 КО). Рахимов очень хорошо настроился на бой, был предельно сосредоточен и активен в ринге, в результате чего Классен потерпел первое досрочное поражение в своей профи-карьере, проиграв техническим нокаутом в 8-м раунде.



Третьим по значимости поединком вечера стал 10-раундовый бой, в рамках которого после своего второго поражения в официальных профи-боях на ринг вернулся известный отечественный полусредневес Дмитрий Михайленко (22−3, 10 КО). Однако его не очень опытный соперник Ислам Думанов (8−1, 4 КО) оказался весьма неуступчивым и техничным оппонентом. По итогам упорного и насыщенного действиями противостояния победа по очкам раздельным решением судей была отдана Думанову.