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13:32 (мск), источник: Vesti.kz

«Обстановка накаляется». Менеджер Альвареса предсказал нокаут во втором бою с Головкиным

Менеджер экс-чемпиона мира в двух весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (49−1−2, 34 КО) Хосе «Чепо» Рейносо выразил уверенность, что второй бой его подопечного боя с чемпионом WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (37−0−1, 33 КО) не дойдет до судейского решения.

«На днях Сауль сказал, что собирается нокаутировать Головкина, не доводя дело до судей, и у меня нет причин сомневаться в этом. Кстати, Головкин сказал то же самое. Обстановка накаляется, и как по мне, это хорошо для грядущего поединка, потому что оба бойца хотят выйти в ринг и закончить все досрочно. Однако, как я всегда говорил, в боксе нет определенной формулы достижения нокаута. Мы собираемся усердно работать и победить.

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Нокаут очень вероятен, потому что «Канело уже адаптировался к этой весовой категории. Если вы действительно внимательно наблюдали первый поединок, то должны были заметить, как Альварес потряс Головкина, но мы не видели, чтобы GGG сделал нечто подобное, — цитирует Рейносо BoxingScene.com.

Однако промоутер казахстанца Том Леффлер придерживается иного мнения. По его словам, нокаутировать Головкина практически невозможно, если «ты все время отступаешь».

Напомним, первый бой боксеры провели 16 сентября 2017 года в Лас-Вегасе и не смогли выявить победителя. Итогом 12-ранудового противостояния была объявлена ничья. Этот результат позволил Головкину сохранить титулы, но прервал победную серию.

Их второй поединок намечен на 5 мая, но место его проведения пока не выбрано.

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