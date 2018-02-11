Сборная Казахстана, взяв три «золота», выиграла международный турнир в Венгрии

В финале Ильяс Сулейменов (56 кг) победил спортсмена из Чехии Мирослава Гороля. Чемпион Азии среди молодёжи Саматали Толтаев (64 кг), который только что вступил в категорию взрослой элиты, взял верх над одним из лучших боксёров Монголии опытным Чинзоригом Баатарсуком (на лицензионном турнире в Китае в 2016 году за право поехать на Олимпиаду с Баатарсуком сражался наш Аблайхан Жусупов и также выиграл). Асланбек Шымбергенов (69 кг) в финале выиграл поединок с хозяином ринга Андрасом Вадашем.