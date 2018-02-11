Сборная Казахстана, взяв три «золота», выиграла международный турнир в Венгрии
Сборная Казахстана по боксу заняла первое общекомандное место и завоевала три золотых медали на 62-м международном турнире Иштвана Боская в венгерском Дебрецене.
Сборная Казахстана по боксу заняла первое общекомандное место и завоевала три золотых медали на 62-м международном турнире Иштвана Боская в венгерском Дебрецене.
Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на
В финале Ильяс Сулейменов (56 кг) победил спортсмена из Чехии Мирослава Гороля. Чемпион Азии среди молодёжи Саматали Толтаев (64 кг), который только что вступил в категорию взрослой элиты, взял верх над одним из лучших боксёров Монголии опытным Чинзоригом Баатарсуком (на лицензионном турнире в Китае в 2016 году за право поехать на Олимпиаду с Баатарсуком сражался наш Аблайхан Жусупов и также выиграл). Асланбек Шымбергенов (69 кг) в финале выиграл поединок с хозяином ринга Андрасом Вадашем.
Серебряную медаль на турнире Боская получил Айболды Дауренулы (+91 кг), бронзу — Абай Толеш (75 кг). В турнире Иштвана Боская — одном из старейших в Европе — в этом году приняли участие 158 боксеров из 23 стран.