Василий Ломаченко: С Макгрегором готов встретиться бесплатно
Украинский боксер Василий Ломаченко сообщил, что его бой с венесуэльцем Хорхе Линаресом готов на 90%. Поединок против действующего чемпиона WBA должен состояться 12 мая.
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Украинский боксер Василий Ломаченко сообщил, что его бой с венесуэльцем Хорхе Линаресом готов на 90%. Поединок против действующего чемпиона WBA должен состояться 12 мая.
— Сейчас переговоры идут по поводу Линареса, — цитирует sport.ua Ломаченко. — Приблизительная дата — 12 мая. Промоутеры утрясают нюансы и сказали, что в течении недели мы должны подписать контракт. На 90 процентов это будет Линарес, 12 мая,
— Как вы оцениваете Линареса, можете ли выделить
— Очень сильный соперник. Он — чемпион мира по версии WBA в легком весе. Быстрый, сильный, боец
— Если Конор Макгрегор бросит вам вызов, вы встретитесь с ним в ринге за достойный гонорар?
— Я могу и бесплатно встретиться, вопрос не в деньгах.