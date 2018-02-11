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04:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Василий Ломаченко: С Макгрегором готов встретиться бесплатно

Украинский боксер Василий Ломаченко сообщил, что его бой с венесуэльцем Хорхе Линаресом готов на 90%. Поединок против действующего чемпиона WBA должен состояться 12 мая.

Источник: AFP 2018

— Сейчас переговоры идут по поводу Линареса, — цитирует sport.ua Ломаченко. — Приблизительная дата — 12 мая. Промоутеры утрясают нюансы и сказали, что в течении недели мы должны подписать контракт. На 90 процентов это будет Линарес, 12 мая, Нью-Йорк, большая арена.

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— Как вы оцениваете Линареса, можете ли выделить какие-то сильные и слабые стороны? Как планируете готовиться к этому бою?

— Очень сильный соперник. Он — чемпион мира по версии WBA в легком весе. Быстрый, сильный, боец топ-уровня. Это тот скальп, который мне нужен. Слабые стороны? Я смотрю всегда больше на сильные стороны, чем на слабые. Слабые стороны можно во время поединка быстро увидеть.

— Если Конор Макгрегор бросит вам вызов, вы встретитесь с ним в ринге за достойный гонорар?

— Я могу и бесплатно встретиться, вопрос не в деньгах.

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