Цитаты первого российского медалиста Игр-2018.
Джонс-младший готов вернуться лишь ради боя с Андерсоном Силвой
Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях Рой
«Дэна Уайт! Я знаю, что ты слышишь меня. Знаю, что Андерсон Силва отстранён, но это единственный спортсмен, ради боя с которым Рой Джонс будет готов вернуться. В противном случае эта глава будет завершена», — приводит слова
8 февраля