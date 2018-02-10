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17:09 (мск), источник: Vesti.kz

Боксеры «Астана Арланс» одержали уверенную победу над новичком на старте WSB

Казахстанский клуб «Астана Арланс» начал восьмой сезон Всемирной серии бокса (WSB) с уверенной победы над новичками из индийского клуба «Индиан Тайгерс», передает корреспондент Vesti.kz.

Матчевая встреча из четырех боев проходила в Караганде. По ее итогам зафиксирован счет 4:1 в пользу хозяев..

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Открывал вечер бой весовой категории до 60 килограммов, в котором Серик Темиржанов дважды отправлял в нокдаун Анкуша Дахью и одержал уверенную победу — 3:0 (49:45, 50:44, 49:45).

Следом на ринг вышли выступающие в весе до 69 килограмм Бекболат Курамысов и Дуриодхан Неги. Поединок был остановлен в третьем раунде из-за рассечения у боксера из Индии. По итогам судейских зарисок победил Курамысов — 2:1 (30:27, 28:29, 30:27).

Досрочную победу «Астана Арланс» принес Нурдаулет Жарманов, который в рамках веса до 81 килограмм оказался сильнее Бриеша Ядава — 2:1 (49:46, 49:46, 47:48).

Супертяжеловес Нурсултан Аманжолов (свыше 91 килограмма) в четвертом бою матча убедительно победил Парвина Кумара — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45).

Закрывали же матч боксеры легкой весовой категории — до 52 килограммов, где «арлан» Акниет Балтабаева уступил Кавиндеру Бишту — 1:2.

Отметим, что «Астана Арланс» в новый сезон вступил в качестве действующего победителя WSB. С тремя титулами казахстанский клуб является самым титулованным в истории WSB.

В новом сезоне «Астана Арланс» выступает в азиатской группе, где соперниками будут «Патриот Боксинг Тим» из России, китайский клуб «Чайна Драгонс» и «Индиан Тайгерс».

Следующий матч «Астана Арланс» проведет 24 февраля в Кокшетау, а соперником станет «Патриот Боксинг Тим».

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