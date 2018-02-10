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17:01 (мск), источник: ТАСС

Боксер Гассиев награжден Орденом Дружбы в Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов наградил чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 90,71 кг Мурата Гассиева Орденом Дружбы. Церемония вручения награды прошла в Цхинвале, передает корр. ТАСС с места событий.

Источник: РИА "Новости"

3 февраля россиянин Мурат Гассиев победил кубинца Юниера Дортикоса техническим нокаутом в 12-м раунде в Сочи и вышел в финал Всемирной суперсерии бокса в весовой категории до 90,71 кг. В финале его соперником станет украинец Александр Усик.

Гассиев приехал в Южную Осетию для встречи со своими болельщиками. На Театральной площади — главной в Цхинвале — его приветствовали более 3 тысяч человек.

«Своей победой ты объединил всех осетин, — сказал Бибилов, вручая награду. — В едином порыве объединились две части Осетии. Всех, кто смотрел поединок, переполняла гордость. У всех от мала до велика на устах была одна фраза «Мурат чемпион».

Гассиев поблагодарил за теплый прием и выразил признательность Бибилову за поддержку по время поединка в Сочи. «Спасибо всем болельщикам, которые нашли время и приехали поддержать меня, я буду стараться радовать вас своими победами и дальше», — сказал он. На установленном на площади ринге Гассиев провел мастер-класс юным боксерам, а также выступил судьей в ходе показательных поединков. Он также поделился мнением с болельщиками, назвав бой с Дортикосом одним из самых тяжелых в своей спортивной карьере.

Гассиев — осетин, воспитанник заслуженного тренера России и Южной Осетии Виталия Сланова. Его именем в Цхинвале назван боксерский зал. Гассиев награжден Орденом почета Южной Осетии и медалью «Во Славу Осетии» Северной Осетии.

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