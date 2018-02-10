Аманжолов без проблем разобрался с Кумаром в матче «Astana Arlans» — «Indian Tigers»

На этот момент исход встречи между командами уже был ясен, однако Аманжолов выглядел более чем уверенно, не отдав сопернику практически никаких шансов на успех сегодня, он победил — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45).

Напомним, в первом бое Серик Темиржанов (60 кг) уверенно одолел Анкуша Дахий, дважды отправив того в нокдаут, победил — 3:0 (49:45, 50:44, 49:45), затем Бекболат Курамысов (69 кг) разобрался с Дуриодханом Неги досрочно, после травмы соперника в третьем раунде он вел в счете, а Нурсултан Жарманов с трудом взял верх над Бриджешем Ядавом. Далее на ринг выйдут Акниет Балтабаев и Кавиндер Бишт (52 кг).