Аманжолов без проблем разобрался с Кумаром в матче «Astana Arlans» — «Indian Tigers»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ведущая «Орла и решки» покинула шоу ради двухлетней дочери
Ребенок умер после удаления аденоидов в частной клинике
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Реал4
Реал Сосьедад0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Наполи0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Генгам0
Кан0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дижон1
Ницца1
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бордо2
Амьен0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Монако3
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Метц0
Монпелье1
Футбол. Зарубежный
20:30
Манчестер Сити5
Лестер1
Футбол. Зарубежный
20:30
Бавария2
Шальке-041
Футбол. Зарубежный
20:30
Леганес0
Эйбар1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кротоне1
Аталанта1
Хоккей. НХЛ
11.02
Бостон Брюинз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
11.02
Торонто Мэйпл Ливз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
11.02
Монреаль Канадиенс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
11.02
Тампа-Бэй Лайтнинг
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
11.02
Коламбус Блю Джэкетс
Нью-Джерси Дэвилз
Футбол. Зарубежный
19:00
Тулуза0
ПСЖ1
Хоккей. НХЛ
11.02
Каролина Харрикейнз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
11.02
Аризона Койотс
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
11.02
Миннесота Уайлд
Чикаго Блэкхокс
Футбол. Зарубежный
18:15
Малага0
Атлетико1
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон3
Кристал Пэлас1
Футбол. Зарубежный
18:00
Суонси1
Бернли0
Футбол. Зарубежный
18:00
Стоук Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед2
Уотфорд0
Футбол. Зарубежный
17:30
Боруссия Д2
Гамбург0
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм4
Майнц2
Футбол. Зарубежный
17:30
Ганновер-962
Фрайбург1
Футбол. Зарубежный
17:30
Байер0
Герта2
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф4
Кельн2
Футбол. Зарубежный
17:00
СПАЛ0
Милан4
Хоккей. НХЛ
11.02
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
15:30
Тоттенхэм Хотспур1
Арсенал0
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швейцария8
Южная Корея0
Футбол. Зарубежный
15:00
Вильярреал1
Алавес2
Биатлон. Биатлон
14:15
Пхенчхан (Южная Корея)
Спринт (Ж)
Хоккей. Олимпийский турнир
11.02
Финляндия
США
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Япония1
Швеция2
Все события
Жириновский придумал, как наказать Собчак за поездку в Вашингтон
Боевики переругались из-за тела русского летчика
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото)
ОСАГО: штраф за отсутствие полиса может вырасти
Канадские СМИ: Оскорбив русского, наш тренер все сделал верно
Американец объяснил, зачем развернул флаг России
Ксения Собчак пришла в студию CNN в платье и кроссовках
Пугачева показала фото без макияжа
Ученые рассказали, как правильно готовить брокколи
Жители Таганрога пойдут под суд за продажу человека на органы
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
16:22 (мск), источник: Sports.kz

Аманжолов без проблем разобрался с Кумаром в матче «Astana Arlans» — «Indian Tigers»

В четвертой паре матчевой встречи WSB «Astana Arlans» — «Indian Tigers» в Караганде на ринг вышли представители супертяжелого веса Нурсултан Аманжолов и Парвеен Кумар, пишет Sports.kz.

На этот момент исход встречи между командами уже был ясен, однако Аманжолов выглядел более чем уверенно, не отдав сопернику практически никаких шансов на успех сегодня, он победил — 3:0 (50:45, 50:45, 50:45).

Напомним, в первом бое Серик Темиржанов (60 кг) уверенно одолел Анкуша Дахий, дважды отправив того в нокдаут, победил — 3:0 (49:45, 50:44, 49:45), затем Бекболат Курамысов (69 кг) разобрался с Дуриодханом Неги досрочно, после травмы соперника в третьем раунде он вел в счете, а Нурсултан Жарманов с трудом взял верх над Бриджешем Ядавом. Далее на ринг выйдут Акниет Балтабаев и Кавиндер Бишт (52 кг).

Видео жесткого нокаута, или Как Арман Ашимов вырубил финна
Пхенчхан-2018. День третий: медаль для всех отстраненных
Завтра на Играх. Погоня Репилова за медалью и выход Медведевой
«Я из США, но для меня русские – братья». За наших болели все
Швеция в Пхенчхане: главный конкурент России в борьбе за золото
Сборная России по мини-футболу выиграла бронзу Чемпионата Европы
Веллингер победил в прыжках на лыжах с трамплина на Олимпиаде
«Локомотив» перед матчем с «Ниццей» уступил «Ференцварошу»
Спорт-Экспресс
Авто
BMW подшутила над Audi и получила ответ (фото) Две автомобильные компании развернули очередную «битву троллей» на рекламных щитах
Hi-Tech
Facebook тестирует «дислайк», но просит не называть его так В самой популярной социальной сети появится необычная кнопка
Кино
Рома Зверь и Ирина Старшенбаум сыграли супругов в фильме про Цоя Лидера группы «Кино» играет известный корейский актер
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
«Горбушку» начнут сносить не раньше 2019 года
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Арендодателей, в чьих квартирах устроили притон, хотят начать штрафовать
Леди
Как скрыть живот с помощью одежды: 8 способов (фото) Делимся хитростями, которые помогут сделать живот меньше, а то и вовсе спрячут его
Дети
Сергей Лазарев рассказал об увлечениях сына Маленький Никита похож на папу в детстве.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь