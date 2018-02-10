Тренер Головкина объяснил, как «Канело» давит сам на себя перед реваншем с GGG

— Я не думаю, что нам придется много раскручивать реванш GGG и «Канело». Нам не придется ехать в мировой тур, потому что бой продвигался еще с их первой встречи. Я считаю, «Канело» может сделать его еще интереснее, если сделает то, о чем говорит — попытается нокаутировать Головкина.

Я не считаю, что их первый бой был близким. Думаю, многие отдали победу Геннадию со счетом 8−4. Геннадий и «Канело» могут делать все то же самое, и тогда поединок выйдет таким же, как и предыдущий. Я считаю, что в этом ответственность лежит на «Канело» изо всей той ерунды, что он болтает. В прошлый раз он заявлял, что нокаутирует Головкина в 10-м раунде, и то же самое твердили Бернард Хопкинс с Оскаром де ла Хойя. Но все было не так. Теперь они снова об этом говорят, так что «Канело» оказывает давление на самого себя.