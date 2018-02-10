Назван следующий запланированный соперник Головкина в 2018 году

— Третий бой — это то, что не обсуждалось ни одной из сторон. И Эрик Гомес, и я, сказали, что мы будем беспокоиться только о втором поединке. Переговоры о пункте касательно третьего боя не имели смысла. Мы согласились, что тот, кто победит в рематче, будет решать, имеет ли смысл третий поединок. Если третья часть трилогии и будет, то мы не станем устраивать ее немедленно. Если Головкин выиграет, то затем проведет объединительный бой с Билли Джо Сондерсом, — передает слова Леффлера Boxingscene.com.