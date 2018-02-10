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11:59 (мск), источник: Sports.kz

Назван следующий запланированный соперник Головкина в 2018 году

По словам промоутера Геннадия Головкина Тома Леффлера, на данный момент они не планируют устраивать GGG третий бой с Саулем Альваресом вслед за вторым, который намечен на 5 мая, пишет Sports.kz.

В случае успешного для казахстанца исхода реванша, его главной целью станет титул чемпиона мира WBO в среднем весе, которым владеет британец Билли Джо Сондерс.

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— Третий бой — это то, что не обсуждалось ни одной из сторон. И Эрик Гомес, и я, сказали, что мы будем беспокоиться только о втором поединке. Переговоры о пункте касательно третьего боя не имели смысла. Мы согласились, что тот, кто победит в рематче, будет решать, имеет ли смысл третий поединок. Если третья часть трилогии и будет, то мы не станем устраивать ее немедленно. Если Головкин выиграет, то затем проведет объединительный бой с Билли Джо Сондерсом, — передает слова Леффлера Boxingscene.com.

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