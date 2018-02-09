Стал известен запланированный график боев Головкина в 2018 году

— Геннадий любит оставаться активным. Был один из пунктов, которые выдвинула сторона «Канело» и Golden Boy — они хотели проводить бой 5 мая. Это успешная дата для pay-per-view, и мы пошли на эту уступку.

Но даже с учетом мая Геннадий затем может выйти на ринг еще дважды — в сентябре и под конец года в декабре. Мы все еще хотим втиснуться в график трех боев за год. Все зависит от того, в каком состоянии будет его тело. Если он успешно отбоксирует с «Канело», то мы постараемся вернуться в привычный ему ритм трех поединков в год, — сказал Леффлер в разговоре с SecondsOut.