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13:18 (мск), источник: Sports.kz

Стал известен запланированный график боев Головкина в 2018 году

Промоутер Том Леффлер поделился планами относительно количества и сроков поединков Геннадия Головкина в текущем году, сообщает Sports.kz.

— Геннадий любит оставаться активным. Был один из пунктов, которые выдвинула сторона «Канело» и Golden Boy — они хотели проводить бой 5 мая. Это успешная дата для pay-per-view, и мы пошли на эту уступку.

Но даже с учетом мая Геннадий затем может выйти на ринг еще дважды — в сентябре и под конец года в декабре. Мы все еще хотим втиснуться в график трех боев за год. Все зависит от того, в каком состоянии будет его тело. Если он успешно отбоксирует с «Канело», то мы постараемся вернуться в привычный ему ритм трех поединков в год, — сказал Леффлер в разговоре с SecondsOut.

5 мая Геннадий Головкин встретится с Саулем «Канело» Альваресом.

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