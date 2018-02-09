Промоутер Головкина оценил степень угрозы со стороны Мэйвезера

Чего бы не делал Флойд — это его дело. Он неоднократно говорил всем, что завершил карьеру, а в последний раз сказал, что определенно ушел на пенсию. По-моему, он уходил уже раза три (смеется). Но мы должны фокусироваться на нашем поединке. В прошлый раз они с Макгрегором забрали у нас часть кислорода за три недели до боя. Но теперь мы готовимся к поединку на Синко де Майо. Будет ли он в Лас-Вегасе или Нью-Йорке, он станет самым значимым событием этого года в боксе, и фанаты несомненно на него откликнутся, — сказал в беседе с K.O. Artist Sports Леффлер.