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11:37 (мск), источник: Sports.kz

Промоутер Головкина оценил степень угрозы со стороны Мэйвезера

Управляющий директор K2 Promotions Том Леффлер прокомментировал слухи о возможном возвращении Флойда Мэйвезера ради боя по правилам ММА с Конором Макгрегором незадолго до майского реванша Геннадий Головкин — Сауль Альварес, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

— Флойд четко зарекомендовал себя главной звездой PPV и лидером по продаже билетов в поединках с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором.

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Чего бы не делал Флойд — это его дело. Он неоднократно говорил всем, что завершил карьеру, а в последний раз сказал, что определенно ушел на пенсию. По-моему, он уходил уже раза три (смеется). Но мы должны фокусироваться на нашем поединке. В прошлый раз они с Макгрегором забрали у нас часть кислорода за три недели до боя. Но теперь мы готовимся к поединку на Синко де Майо. Будет ли он в Лас-Вегасе или Нью-Йорке, он станет самым значимым событием этого года в боксе, и фанаты несомненно на него откликнутся, — сказал в беседе с K.O. Artist Sports Леффлер.

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