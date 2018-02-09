«Победа с явным преимуществом». Шесть боксеров сборной Казахстана вышли в ¼ финала турнира в Венгрии
Шесть боксеров сборной Казахстана выступят в четвертьфинале международного турнира «Боскай кап» в Венгрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Шесть боксеров сборной Казахстана выступят в четвертьфинале международного турнира «Боскай кап» в Венгрии, передает корреспондент Vesti.kz.
Досрочной победой над соперником из Косово отметился лучший боксер чемпионата Казахстана-2017 Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов). Встреча с Тауланом Сейфейжи завершилась во втором раунде в виду явного преимущества.
С выигрыша начал турнир действующий чемпион Казахстана Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов). В первом бою победитель Азиатских игр-2014 разгромил Филипа Месароша из Словакии — 5:0.
Полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма) уверенно прошел Имре Мона (Венгрия) — 5:0. На пути в четвертьфинал выиграл и супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) — со счетом 3:2 побежден россиянин Артем Сусленков.
Есть и первые потери. Анвар Музапаров (до 52 килограммов) в стартовом бою проиграл Максиму Стахееву из России (2:3) и завершил борьбу. Уступил сопернику и Ертуган Зейнуллинов (до 60 килограммов): обидчиком стал венгр Ролан Галош — 2:3.
С ¼ финала в борьбу вступят еще два казахстанца: Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) и Абай Толеш (до 75 килограммов). Полный список казахстанцев выглядит так:
До 56 килограммов.
Ильяс Сулейменов — Халит Эралмас (Италия);.
До 64 килограммов.
Санатали Тольтаев — Милан Фодор (Венгрия);.
До 69 килограммов.
Асланбек Шымбергенов — Павел Кастрамин (Беларусь);.
До 75 килограммов.
Абай Толеш — Эрик Мендоса (Швеция);.
До 81 килограмма.
Бекзат Нурдаулетов — Петер Мюлленберг (Нидерланды);.
Свыше 91 килограмма.
Айболды Дауренулы — Кристиан Разнау Филип (Румыния).
Добавим, международный турнир «Боскай кап» стартовал 7 февраля в венгерском Дебрецене и завершится финалами 10 числа. Отечественную команду возглавил тренер национальной команды Марат Джакиев.