«Победа с явным преимуществом». Шесть боксеров сборной Казахстана вышли в ¼ финала турнира в Венгрии

Досрочной победой над соперником из Косово отметился лучший боксер чемпионата Казахстана-2017 Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов). Встреча с Тауланом Сейфейжи завершилась во втором раунде в виду явного преимущества.

С выигрыша начал турнир действующий чемпион Казахстана Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов). В первом бою победитель Азиатских игр-2014 разгромил Филипа Месароша из Словакии — 5:0.

Полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма) уверенно прошел Имре Мона (Венгрия) — 5:0. На пути в четвертьфинал выиграл и супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) — со счетом 3:2 побежден россиянин Артем Сусленков.

Есть и первые потери. Анвар Музапаров (до 52 килограммов) в стартовом бою проиграл Максиму Стахееву из России (2:3) и завершил борьбу. Уступил сопернику и Ертуган Зейнуллинов (до 60 килограммов): обидчиком стал венгр Ролан Галош — 2:3.

С ¼ финала в борьбу вступят еще два казахстанца: Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) и Абай Толеш (до 75 килограммов). Полный список казахстанцев выглядит так:

До 56 килограммов.

Ильяс Сулейменов — Халит Эралмас (Италия);.

До 64 килограммов.

Санатали Тольтаев — Милан Фодор (Венгрия);.

До 69 килограммов.

Асланбек Шымбергенов — Павел Кастрамин (Беларусь);.

До 75 килограммов.

Абай Толеш — Эрик Мендоса (Швеция);.

До 81 килограмма.

Бекзат Нурдаулетов — Петер Мюлленберг (Нидерланды);.

Свыше 91 килограмма.

Айболды Дауренулы — Кристиан Разнау Филип (Румыния).