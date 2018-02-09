Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева, Навка, Безрукова: все звезды на премьере фильма «Лед»
Воображение поможет справиться с болью
Какие советы Анджелина Джоли дает своим дочкам
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз6
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз5
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Лас-Пальмас
Все события
Экономист посоветовал хранить наличные и готовиться к худшему
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены
Тарасова/Морозов выиграли короткую программу в командном турнире
Кристина Орбакайте в платье с глубоким декольте выступила в Риге
Валерия в «мужском» пиджаке пришла на концерт Нетребко
Аномалии пола: болезни, которые делают из мужчины женщину, и наоборот
Виноград назвали полезным при депрессии
Москва и 10 других мегаполисов, которым грозит дефицит воды
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
11:06 (мск), источник: Vesti.kz

«Победа с явным преимуществом». Шесть боксеров сборной Казахстана вышли в ¼ финала турнира в Венгрии

Шесть боксеров сборной Казахстана выступят в четвертьфинале международного турнира «Боскай кап» в Венгрии, передает корреспондент Vesti.kz.

Досрочной победой над соперником из Косово отметился лучший боксер чемпионата Казахстана-2017 Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов). Встреча с Тауланом Сейфейжи завершилась во втором раунде в виду явного преимущества.

С выигрыша начал турнир действующий чемпион Казахстана Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов). В первом бою победитель Азиатских игр-2014 разгромил Филипа Месароша из Словакии — 5:0.

Читайте также
Призер «с поломанным пальцем» и три чемпиона Казахстана по боксу выступят на турнире в Венгрии

Полутяжеловес Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма) уверенно прошел Имре Мона (Венгрия) — 5:0. На пути в четвертьфинал выиграл и супертяжеловес Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма) — со счетом 3:2 побежден россиянин Артем Сусленков.

Есть и первые потери. Анвар Музапаров (до 52 килограммов) в стартовом бою проиграл Максиму Стахееву из России (2:3) и завершил борьбу. Уступил сопернику и Ертуган Зейнуллинов (до 60 килограммов): обидчиком стал венгр Ролан Галош — 2:3.

С ¼ финала в борьбу вступят еще два казахстанца: Санатали Тольтаев (до 64 килограммов) и Абай Толеш (до 75 килограммов). Полный список казахстанцев выглядит так:

До 56 килограммов.

Ильяс Сулейменов — Халит Эралмас (Италия);.

До 64 килограммов.

Санатали Тольтаев — Милан Фодор (Венгрия);.

До 69 килограммов.

Асланбек Шымбергенов — Павел Кастрамин (Беларусь);.

До 75 килограммов.

Абай Толеш — Эрик Мендоса (Швеция);.

До 81 килограмма.

Бекзат Нурдаулетов — Петер Мюлленберг (Нидерланды);.

Свыше 91 килограмма.

Айболды Дауренулы — Кристиан Разнау Филип (Румыния).

Добавим, международный турнир «Боскай кап» стартовал 7 февраля в венгерском Дебрецене и завершится финалами 10 числа. Отечественную команду возглавил тренер национальной команды Марат Джакиев.

Матч Казахстан - Испания был достоин финала Евро-2018 по футзалу - специалист
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены
Тарасова/Морозов выиграли короткую программу в командном турнире
Россиянин пробился в финал в могуле на Олимпиаде-2018
Российские кёрлингисты победили китайцев на ОИ-2018
Вместе с неудачами Коляды понизились и шансы России на золото ОИ
Последний шанс Венгера. Превью топ-матчей уик-энда
Дмитрий Губерниев: Я в шоке. Слов нет, блин
Новости
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ограниченная льгота. Что не так с новой программой господдержки ипотеки
Как работодатели борются с неприязнью сотрудников к офисам с открытой планировкой
Число просмотров московских квартир покупателями сократилось на 15% на фоне снегопада
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь