Рой Джонс. Чудеса закончились

И вот это, наконец, случилось. После 29 лет карьеры, которую,
Чаще всего они просто в
Рой Джонс — не таков. Годами он продолжал убеждать себя и самых преданных своих фанатов, что все еще в состоянии выходить на ринг и делать свою работу. Тренировки давались ему тяжело — стертые колени,
БЛЕДНАЯ ТЕНЬ
Скотт Сигмон — предсказуемый, не слишком быстрый и не очень бьющий боксер. Он должен был идти вперед и позволить Рою выглядеть хорошо. Хотя бы в отдельные моменты боя. Джонс дрался и положено в его возрасте, разве что он выглядел не как 49-летний спортсмен после 5 страшных нокаутов в карьере, а как обычный 40-летний потрепанный
Потом, после боя, он давал интервью в ринге и рассказал, что порвал бицепс на левой руке за неделю до боя. Наверняка преувеличивал — боксерам всегда нужны подобные причины, чтобы объяснить самому себе, почему он выглядел не так хорошо, как хотел. И, честно сказать, он не выглядел так последние 10−15 лет. После того, как сенсационно выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса, он был нокаутирован Антонио Тарвером — и
С БОКСОМ ПОКОНЧЕНО
Ранчо, где он живет в Пенсаколе, по свидетельству многих побывавших там, постепенно приходит в запустение. Рой играет в баскетбол, играет со своими детьми, а когда большой бокс идет на HBO — он отправляется его комментировать, но уже и сам Джонс не чувствует остроты, величия и особенного в том, что он делает. И это убивает его больше всего. Именно поэтому он и продолжал выходить на ринг так долго — там он, пусть только в эпизодах, но чувствовал себя прежним, Суперменом, человеком из ролика на youtube,
В послематчевом интервью Джонс подчеркнул снова, что с боксом покончено, но он все еще хотел бы провести бой с бойцом ММА Андерсоном Сильвой. Кажется, это тянется с середины 2000-х, когда Сильва был страшен в боях, Рой был непобедим, а Мейвезер и Макгрегор даже близко не считались элитой. За то время, что Джонс вел переговоры с Сильвой, Флойд Мейвезер успел уйти из бокса как минимум трижды. Если Флойд все же не начнет снова играть в противостояние бокса и ММА, получится, что они с Роем оставили бокс практически одновременно. Но Флойд — с аурой самого великого боксера нашего времени, а наследие Роя потускнело, впечатление смазалось и кто знает, будут ли о нем вспоминать с такой теплотой, когда сменится еще одно поколение фанатов бокса.
Бой с Сильвой, к счастью, не состоится — бразильцу светит дисквалификация за допинг еще года на 4, с отягчающими обстоятельствами, и вряд ли 53-летний Рой Джонс сможет еще вскарабкаться на ринг со своими коленями. Впрочем, этот человек в свои лучшие годы больше всего любил доказывать, что может совершать чудеса. Но в последнее время — уже плохо получается. Время его победило. А в индустрии пришла эпоха больших денег, а не больших чудес, и здесь Рой оказался лишним.
Андрей БАЗДРЕВ