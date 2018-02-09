Рой Джонс. Чудеса закончились

Источник: Спорт-Экспресс

И вот это, наконец, случилось. После 29 лет карьеры, которую, по-хорошему, следовало бы прервать еще лет 10 назад, он объявил, что с боксом покончено. Заявление не вызвало шока, мужчины не плакали, женщины не кричали.

Бойцы редко когда знают заранее, какой именно бой станет последним.

Чаще всего они просто в каком-то из раундов понимают, что здоровье их подводит, в ударах нет больше взрыва, а в легких недостаточно кислорода, да и желания продолжать, превозмогая боль в области печени после пропущенного удара или трещину в ребре, в 15-й раз сломанный нос или рассечение. Еще иногда они возвращаются в раздевалку, чтобы потерять там сознание в душевой или обнаружить, что в чеке от промоутера после боя не хватает нескольких цифр — и решение приходит само собой.

Рой Джонс — не таков. Годами он продолжал убеждать себя и самых преданных своих фанатов, что все еще в состоянии выходить на ринг и делать свою работу. Тренировки давались ему тяжело — стертые колени, из-за которых он физически не мог бегать, уставшее сердце, уже не боксерское, а скорее подходящее пожилому ветерану нескольких войн, ну и, конечно, осуждающие и жалостливые взгляды всех тех, кто видел в нем лишь бледную тень прежнего атлета, одного из самых одаренных в мире.

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БЛЕДНАЯ ТЕНЬ

Скотт Сигмон — предсказуемый, не слишком быстрый и не очень бьющий боксер. Он должен был идти вперед и позволить Рою выглядеть хорошо. Хотя бы в отдельные моменты боя. Джонс дрался и положено в его возрасте, разве что он выглядел не как 49-летний спортсмен после 5 страшных нокаутов в карьере, а как обычный 40-летний потрепанный экс-чемпион мира, с подсевшей скоростью, выносливостью, но все еще опережающий большинство соперников в скорости и боевом мышлении. Он не бил больше трех ударов за раз, жестко работал только 30 секунд в раунде, только один из трех ударов был акцентированным. Он двигался экономно, берег свое тело, и соперник давал ему делать слишком много, пропускал довольно опасные удары, но Рой уже не мог свалить его на пол — одного удара было недостаточно, а 3−4 силовых и жестких попаданий он себе позволить не мог.

Потом, после боя, он давал интервью в ринге и рассказал, что порвал бицепс на левой руке за неделю до боя. Наверняка преувеличивал — боксерам всегда нужны подобные причины, чтобы объяснить самому себе, почему он выглядел не так хорошо, как хотел. И, честно сказать, он не выглядел так последние 10−15 лет. После того, как сенсационно выиграл титул чемпиона мира в супертяжелом весе, победив Джона Руиса, он был нокаутирован Антонио Тарвером — и что-то где-то оборвалось. Возможно, вера в собственную непобедимость пропала — Рой начал сомневаться в бою. А может быть, просто вера миллионов людей в то, что он все сможет, перестала его подпитывать.

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С БОКСОМ ПОКОНЧЕНО

Ранчо, где он живет в Пенсаколе, по свидетельству многих побывавших там, постепенно приходит в запустение. Рой играет в баскетбол, играет со своими детьми, а когда большой бокс идет на HBO — он отправляется его комментировать, но уже и сам Джонс не чувствует остроты, величия и особенного в том, что он делает. И это убивает его больше всего. Именно поэтому он и продолжал выходить на ринг так долго — там он, пусть только в эпизодах, но чувствовал себя прежним, Суперменом, человеком из ролика на youtube, из-за которого многие и полюбили бокс.

В послематчевом интервью Джонс подчеркнул снова, что с боксом покончено, но он все еще хотел бы провести бой с бойцом ММА Андерсоном Сильвой. Кажется, это тянется с середины 2000-х, когда Сильва был страшен в боях, Рой был непобедим, а Мейвезер и Макгрегор даже близко не считались элитой. За то время, что Джонс вел переговоры с Сильвой, Флойд Мейвезер успел уйти из бокса как минимум трижды. Если Флойд все же не начнет снова играть в противостояние бокса и ММА, получится, что они с Роем оставили бокс практически одновременно. Но Флойд — с аурой самого великого боксера нашего времени, а наследие Роя потускнело, впечатление смазалось и кто знает, будут ли о нем вспоминать с такой теплотой, когда сменится еще одно поколение фанатов бокса.

Бой с Сильвой, к счастью, не состоится — бразильцу светит дисквалификация за допинг еще года на 4, с отягчающими обстоятельствами, и вряд ли 53-летний Рой Джонс сможет еще вскарабкаться на ринг со своими коленями. Впрочем, этот человек в свои лучшие годы больше всего любил доказывать, что может совершать чудеса. Но в последнее время — уже плохо получается. Время его победило. А в индустрии пришла эпоха больших денег, а не больших чудес, и здесь Рой оказался лишним.