Санчес рассказал о переменах в режиме тренировок Головкина

— Я изменил некоторые вещи в последних трех или четырех боях. Он уже не тот молодой человек, каким был прежде. Теперь это тот парень, о котором мы должны заботиться и быть уверены в том, что его режим не такой физически нагруженный, как раньше. Но он все еще работает. Он один из тех парней, которые не собираются замедляться.