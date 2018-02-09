Санчес рассказал о переменах в режиме тренировок Головкина

— Я изменил некоторые вещи в последних трех или четырех боях. Он уже не тот молодой человек, каким был прежде. Теперь это тот парень, о котором мы должны заботиться и быть уверены в том, что его режим не такой физически нагруженный, как раньше. Но он все еще работает. Он один из тех парней, которые не собираются замедляться.
Он даст вам все, что у него есть, и, если вы поставите перед ним задачу, он с ней справится. Поэтому нужно только следить за тем, чтобы мы это отслеживали. Мы разговариваем с ним, и он понимает, что мы делаем это для его пользы, — рассказал UCNlive.com Санчес.
Второй бой Головкина и Альвареса состоится 5 мая. Место проведения пока официально не объявлено.