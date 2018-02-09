Названо наиболее вероятное место проведения реванша Головкин — Альварес

Подробности и результаты встречи неизвестны, однако издание передает, что скорее всего, это противостояние вернется в Лас-Вегас, на арену T-Mobile, где прошел и первый бой.

«Мы концентрируемся лишь на нашем шоу и намерены на нем сосредоточиться. Мы собираемся выпустить наше шоу на рынок и сделать его лучшим. Его многие с нетерпением ожидают. Первый бой говорит сам за себя, и он не был однобоким. Это был очень близкий поединок, было много экшна, и я думаю, что второй бой будет еще лучше», — сказал президент GBP.