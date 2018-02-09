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09:25 (мск), источник: Sports.kz

Названо наиболее вероятное место проведения реванша Головкин — Альварес

По информации UCNLive.com, президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес и управляющий директор K2 Promotions Том Леффлер в четверг встретились, чтобы обсудить место проведения реванша Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса 5 мая, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

Подробности и результаты встречи неизвестны, однако издание передает, что скорее всего, это противостояние вернется в Лас-Вегас, на арену T-Mobile, где прошел и первый бой.

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Также ранее в СМИ появилась информация о возможном возвращении Флойда Мэйвезера, якобы планирующего поединок с Конором Макгрегором по правилам MMA. Гомес сказал, что они абсолютно не обеспокоены данными слухами.

«Мы концентрируемся лишь на нашем шоу и намерены на нем сосредоточиться. Мы собираемся выпустить наше шоу на рынок и сделать его лучшим. Его многие с нетерпением ожидают. Первый бой говорит сам за себя, и он не был однобоким. Это был очень близкий поединок, было много экшна, и я думаю, что второй бой будет еще лучше», — сказал президент GBP.

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