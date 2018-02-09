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08:42 (мск), источник: ТАСС

Рой Джонс — младший завершил карьеру победой над американцем Сигмоном

ТАСС, 9 февраля. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс — младший выиграл в последний поединок в карьере. В 10-раундовом бою он победил американца Скотта Сигмона по очкам и завоевал титул чемпиона мира по «малозначительной» версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 кг.

Источник: Reuters

Таким образом, Джонс завершил карьеру в возрасте 49 лет. Последний поединок он провел в родном городе Пенсакола (штат Калифорния), где и начал карьеру, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у американца Рикки Рэндалла в 1989 году.

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Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. Только одному боксеру в истории удавалось завоевать титул чемпиона мира в категориях от средней до супертяжелой, но в трех весах — британцу Бобби Фитцсиммонсу 120 лет назад (в среднем весе — с 1891 по 1894 год, полутяжелом — 1903−1905, супертяжелом — 1897−1899).

С 1993 по 2004 год Джонс считался лучшим боксером мира во всех весовых категориях. В его послужном списке теперь 66 побед (47 — нокаутом) и девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В первом поединке после получения российского гражданства — в декабре 2015 года в Москве — он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них — от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. Затем он вышел на ринг в феврале 2017 года и победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде, с тех пор до встречи с Сигмоном боев не проводил.

30-летний Сигмон потерпел 12-е поражение при 30 победах (16 — нокаутом) и одной ничьей. Он ни разу не боксировал за титул чемпиона мира, наивысшее достижение — это завоевание титула чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета (WBC), но несколько раз встречался с известными боксерами — американцами Келли Павликом и Калебом Труа, россиянином Матвеем Коробовым и всем им проиграл. Однако, в отличие от Джонса, он проводит активную карьеру и в прошлом году три раза выходил на ринг.

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