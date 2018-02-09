Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера назвал лучших боксеров Казахстана 2017 года
Олимпийский чемпион Афин-2004 и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал лучших боксеров 2017 года.
Олимпийский чемпион Афин-2004 и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал лучших боксеров 2017 года.
«Я не буду называть пятерку лучших боксеров, так как претендентов много и
По любительскому боксу мне понравился Кайрат Ералиев. Без вопросов, он красавчик и умница. Скажу эти два имени. У нас много талантливых боксеров, и если я начну говорить про пятерку, я должен буду назвать 100 человек. Поэтому — только лучшие, — подытожил самых техничный Игр-2004.
Напомним, в 2017 году 35-летний Головкин (37−0−1, 33 КО) провел два поединка: выиграл у американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), а встреча с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) встреча завершилась вничью.
27-летний Ералиев в прошлом году во второй раз в карьере стал бронзовым призером чемпионата Азии, а затем выиграл мировой турнир в Германии.