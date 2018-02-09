Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера назвал лучших боксеров Казахстана 2017 года

«Я не буду называть пятерку лучших боксеров, так как претендентов много и кто-то может не войти в этот список. Назову лучших. Среди профессионалов мне больше всех понравился Геннадий Головкин. То, что он сделал за прошлый год, это сумасшедший результат.

По любительскому боксу мне понравился Кайрат Ералиев. Без вопросов, он красавчик и умница. Скажу эти два имени. У нас много талантливых боксеров, и если я начну говорить про пятерку, я должен буду назвать 100 человек. Поэтому — только лучшие, — подытожил самых техничный Игр-2004.

Напомним, в 2017 году 35-летний Головкин (37−0−1, 33 КО) провел два поединка: выиграл у американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), а встреча с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) встреча завершилась вничью.