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06:33 (мск), источник: Vesti.kz

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера назвал лучших боксеров Казахстана 2017 года

Олимпийский чемпион Афин-2004 и обладатель Кубка Вэла Баркера Бахтияр Артаев в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал лучших боксеров 2017 года.

«Я не буду называть пятерку лучших боксеров, так как претендентов много и кто-то может не войти в этот список. Назову лучших. Среди профессионалов мне больше всех понравился Геннадий Головкин. То, что он сделал за прошлый год, это сумасшедший результат.

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По любительскому боксу мне понравился Кайрат Ералиев. Без вопросов, он красавчик и умница. Скажу эти два имени. У нас много талантливых боксеров, и если я начну говорить про пятерку, я должен буду назвать 100 человек. Поэтому — только лучшие, — подытожил самых техничный Игр-2004.

Напомним, в 2017 году 35-летний Головкин (37−0−1, 33 КО) провел два поединка: выиграл у американца Дэниэла Джейкобса (33−2, 29 КО), а встреча с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (49−1−2, 34 КО) встреча завершилась вничью.

27-летний Ералиев в прошлом году во второй раз в карьере стал бронзовым призером чемпионата Азии, а затем выиграл мировой турнир в Германии.

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