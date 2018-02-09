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04:26 (мск), источник: Sports.kz

С кем может подраться «Чоколатито» в реванше Головкин — Альварес

Менеджер никарагуанского боксера Романа Гонсалеса (46−2, 38 КО) Карлос Бландон высказался в интервью LaPrensa.com.ni об участии своего клиента в андеркарде реванша Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), который состоится 5 мая, сообщает Sports.kz.

— Сначала мы думали об апреле, но решили драться в мае. Мы немного задержали тренировочный лагерь, чтобы Роман не перегружался.

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Том Леффлер хочет, чтобы «Чоколатито» выступил в рамках боя «Канело» — Головкин. Теперь мы ведем переговоры насчет соперника, хотя много также будет зависеть и от места. Но никаких проблем с этим нет. Все стороны согласны, что Роман должен вернуться в андеркарде этого поединка. Мексиканское сообщество будет очень мотивировано, особенно если мы подберем мексиканца ему в соперники. Как я уже сказал, это будет зависеть от того, где состоится бой. Хочу уточнить, что пока ничего не подписано, но ни промоутеры, ни HBO не потеряли интерес к «Чоколатито», — сказал Бландон.

Наиболее вероятным местом проведения реванша Головкин — Альварес снова считается Лас-Вегас.

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