С кем может подраться «Чоколатито» в реванше Головкин — Альварес

Том Леффлер хочет, чтобы «Чоколатито» выступил в рамках боя «Канело» — Головкин. Теперь мы ведем переговоры насчет соперника, хотя много также будет зависеть и от места. Но никаких проблем с этим нет. Все стороны согласны, что Роман должен вернуться в андеркарде этого поединка. Мексиканское сообщество будет очень мотивировано, особенно если мы подберем мексиканца ему в соперники. Как я уже сказал, это будет зависеть от того, где состоится бой. Хочу уточнить, что пока ничего не подписано, но ни промоутеры, ни HBO не потеряли интерес к «Чоколатито», — сказал Бландон.