Чавес-старший объяснил, что нужно сделать «Канело» для победы над Головкиным

— Первый бой получился хорошим, но, если «Канело» хочет победить «чисто», ему нужно наносить больше ударов — это самое главное. Ему нужно рисковать и забирать раунды, хотя это, конечно, может быть опасно. Головкин, к слову, также не особо рисковал, помня, что «Канело» — один из лучших контратакующих боксеров в мире. Также ему нужно меньше бегать, — сказал Чавес-старший в эфире передачи A Los Golpes на телеканале ESPN.