Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа лучшая оскароносная актриса всех времен
Виноград назвали полезным при депрессии
Школьнику, звонившему в МЧС ради забавы, провели экскурсию по пожарной части
«Очень непростая персона»: пилот РФ о перевозке известной певицы
Кристина Орбакайте в платье с глубоким декольте выступила в Риге
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс3
Вегас Голден Найтс5
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Даллас Старз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз6
Колорадо Эвеланш1
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота УайлдОТ3
Аризона Койотс4
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ4
Нэшвилл Предаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг5
Ванкувер Кэнакс2
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало Сэйбрз4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз5
Монреаль Канадиенс3
Футбол. Зарубежный
22:30
РБ Лейпциг
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
22:45
Сент-Этьен
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Фиорентина
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Лас-Пальмас
Все события
Юноша в качестве эксперимента прошелся по Львову с флагом России
CAS снова заступился за российских спортсменов
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Россиянин пробился в финал в могуле на Олимпиаде-2018
Российские кёрлингисты победили китайцев на ОИ-2018
Поклонники обсуждают «домашнее» фото Александра Малинина
Алсу в зеленом пуховике и кедах прогулялась по Баку
Опять цистит. Почему его не вылечить без антибиотика?
Воображение поможет справиться с болью
В Тайване отель накренился на 45 градусов (видео)
Предметы быта, без которых нам уже не справиться
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Гассиев нокаутировал Дортикоса
8 февраля, источник: Sports.kz

Чавес-старший объяснил, что нужно сделать «Канело» для победы над Головкиным

Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара Чавеса-младшего (50−3−1, 32 КО) прокомментировал предстоящий реванш Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— Первый бой получился хорошим, но, если «Канело» хочет победить «чисто», ему нужно наносить больше ударов — это самое главное. Ему нужно рисковать и забирать раунды, хотя это, конечно, может быть опасно. Головкин, к слову, также не особо рисковал, помня, что «Канело» — один из лучших контратакующих боксеров в мире. Также ему нужно меньше бегать, — сказал Чавес-старший в эфире передачи A Los Golpes на телеканале ESPN.

Реванш состоится 5 мая.

Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.2, ничья — 25.

Казахстан - Испания 4:4, доп.вр. 5:5, пен. 1:3. Когда фаворит отскочил
Несите другую Олимпиаду. Апелляции Ана и Шипулина отклонены
Тарасова/Морозов выиграли короткую программу в командном турнире
Россиянин пробился в финал в могуле на Олимпиаде-2018
Российские кёрлингисты победили китайцев на ОИ-2018
Вместе с неудачами Коляды понизились и шансы России на золото ОИ
Последний шанс Венгера. Превью топ-матчей уик-энда
Дмитрий Губерниев: Я в шоке. Слов нет, блин
Новости
Авто
Зачем убирать снег с машины После каждого снегопада некоторые юные водители задаются вопросом: а нужно ли убирать снег с крыши?
Hi-Tech
Машина или искусственный человек: ростовский вуз создал «умного» робота Российские ученые представили миру нового робота. Утверждают, что он отличается «умом»
Кино
Жена Прилучного набрала 5 килограммов ради роли. Ее не взяли Агата Муцениеце не расстраивается из-за лишнего веса, но все-таки стремится от него избавиться
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Нелепые образы недели: тепло не значит модно Да, мы понимаем, что все разговоры о стиле уходят на второй план, когда на улице пронизывающий мороз
Дети
Ирина Хакамада рассказала о борьбе с раком у «особенной» дочери По словам Ирины, диагноз Марии поставили в 2004 году.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь