Чавес-старший объяснил, что нужно сделать «Канело» для победы над Головкиным
Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара
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Хулио Сесар Чавес, отец мексиканского боксера Хулио Сесара
— Первый бой получился хорошим, но, если «Канело» хочет победить «чисто», ему нужно наносить больше ударов — это самое главное. Ему нужно рисковать и забирать раунды, хотя это, конечно, может быть опасно. Головкин, к слову, также не особо рисковал, помня, что «Канело» — один из лучших контратакующих боксеров в мире. Также ему нужно меньше бегать, — сказал
Реванш состоится 5 мая.
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