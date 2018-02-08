Сколько Джонса не бей, он все равно на ринг хочет

Источник: Спорт-Экспресс

ОЧЕРЕДНОЙ ПОСЛЕДНИЙ БОЙ

Когда в конце декабря 2015 года Рой Джонс в Москве улетел в глубокий нокаут от Энцо Маккаринелли, весь мир в один голос кричал: эй, хватит уже, завязывай! Но легендарный боксер, которому пару недель назад исполнилось 49 лет, продолжает выходить на ринг. В ночь на пятницу в родной Пенсаколе (штат Флорида) он будет биться с далеко не самым известным соотечественником Скоттом Сигмоном.

Этот бой станет для бывшего обладателя мировых титулов в пяти весовых категориях уже четвертым после нокаута от Маккаринелли. Три предыдущих он выиграл у малоизвестных соперников, но сумел стать чемпионом мира! Правда, по версии Всемирного боксерского фонда (WBF) — о существовании этой организации подавляющее большинство любителей бокса даже не подозревает.

В бою Джонса со Сигмоном даже будет разыгран чемпионский титул — вакантный пояс Всемирного боксерского союза (WBU) в первом тяжелом весе. Но это никак не отменяет де-факто товарищеского статуса поединка, но формально может позволить Джонсу уйти красиво — в ранге чемпиона мира в той весовой категории, о титуле в которой он так мечтал.

«ДЖОНС РАЗМЫВАЕТ СВОЕ НАСЛЕДИЕ»

Что заставляет его продолжать выходить на ринг? Этот вопрос корреспондент «СЭ» задал бывшему чемпиону мира в первом тяжелом весе Григорию Дрозду, который сам завершил карьеру совсем недавно, в возрасте 38 лет.

«Я думаю, главная причина, почему Рой возвращается — финансы. Есть еще другая — адреналин, который ты испытываешь при подготовке к бою и выходе на ринг, но в это мне с трудом верится. Какой там адреналин, когда ты побывал в стольких нокаутах и понимаешь, что любой даже средний молодой боксер тебя победит. Я сильно огорчаюсь и разочаровываюсь в Рое Джонсе. Продолжая выходить на ринг, он размывает и уничтожает свое наследие. Мы помним, что он раньше делал с оппонентами. Сейчас это просто имя, а на ринг выходит какой-то другой человек», — сказал Дрозд.

Российский боксер знаком с Джонсом лично, но регулярно не общается: «Мы можем немного поговорить, когда он приезжает в Москву, но не более того. Я бы пожелал ему найти в себе силы больше не выходить на ринг. Он — прекрасный комментатор, почему бы не погрузится в эту профессию и не радовать людей? Он показывает плохой пример своими поражениями в почти 50-летнем возрасте».

Дрозд считает, что заканчивать карьеру Джонсу надо было 14 лет назад: «После второго боя с Тарвером надо было уже всерьез об этом задумываться. Закончи он тогда, в 2004 году, все бы сказали, что он сделал это вовремя. Но после этого пошел уже какой-то ужас».

А вот действующий боксер, в недавнем прошлом претендент на титул чемпиона мира в легком весе Денис Шафиков встал на защиту Джонса. «Бокс — это наркотик, в хорошем смысле этого слова. Рой Джонс много лет отдавал себя спорту и без боев ему тяжело — просто так повесить перчатки на гвоздь невозможно. Думаю, что он вновь возвращается на ринг в таком солидном возрасте вовсе не из-за денег. Никакие нокауты не отнимут его желание заниматься боксом», — сказал он корреспонденту «СЭ».

По мнению Шафикова, поражения Роя Джонса нисколько не вредят его наследию. «Для большинства поклонников бокса не имеет значения — выиграет сейчас Рой Джонс или нет. Он в любом случае вызывает уважение, потому что выходит на бой в таком солидном возрасте. Люди помнят Джонса великим чемпионом, и он всегда останется кумиром для любителей бокса. Да, возраст берет свое. Лет 20 назад Джонс мог составить конкуренцию любому сопернику на планете. Кстати, однажды мы провели совместную тренировку с Роем — он приезжал в зал Абеля Санчеса», — рассказал Шафиков.

ДО ХОПКИНСА ДЖОНС НЕ ДОТЯНУЛСЯ

Что бы ни заставляло Джонса продолжать выходить на ринг, выглядит он на нем так себе. Скорости и общий уровень боев с участием некогда лучшего боксера планеты вне зависимости от веса настолько низки, что за легенду порой становится неловко. Правда, Джонс — не первый выдающийся боец, выходивший на ринг до 50 лет.

Из недавних примеров на ум приходит Бернард Хопкинс, проигрывавший Джонсу в еще 1994-м и взявший реванш в 2010-м. Четыре года назад он победил Жана Паскаля и завоевал очередной, восьмой титул чемпиона мира. Осенью 2014 года Хопкинс в возрасте 49 лет в статусе чемпиона вышел на ринг против Сергея Ковалева и простоял против того все 12 раундов. Возможно, он не выиграл ни одного из них, но выглядел вполне достойно: значительно солиднее, чем в этом же возрасте смотрится Джонс.