От чего будет зависеть итог реванша Головкин — Альварес

«Будет зависеть от того, где пройдет бой. GGG победил в первый раз, когда получил безумную записку от предвзятой судьи в Вегасе», — пишет Линден в твиттере.

Напомним, бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Судейские записки выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114−114, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина.

Реванш состоится 5 мая. Фаворитом в гонке за его проведение вновь считается Лас-Вегас.