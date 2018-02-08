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19:45 (мск), источник: Sports.kz

От чего будет зависеть итог реванша Головкин — Альварес

Журналист Fox Sports Майк Линден поделился мнением о реванше Геннадия Головкина (37−0−1, 33 КО) и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

«Будет зависеть от того, где пройдет бой. GGG победил в первый раз, когда получил безумную записку от предвзятой судьи в Вегасе», — пишет Линден в твиттере.

Напомним, бой состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе и завершился спорной ничьей. Судейские записки выглядели так: Аделаида Берд — 118−110 в пользу «Канело», Дон Трелла — 114−114, Дэйв Моретти — 115−113 в пользу Головкина.

Реванш состоится 5 мая. Фаворитом в гонке за его проведение вновь считается Лас-Вегас.

Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на него такие коэффициенты: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.2, ничья — 25.

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