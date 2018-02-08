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19:36 (мск), источник: Vesti.kz

Второй бой Головкин — «Канело». А будет ли настоящая война?

Продолжению казахо-мексиканского противостояния быть. Сторонам Геннадия Головкина и Сауля Альвареса удалось уладить практически все вопросы в организации второго боя. Осталось разве что определиться с местом проведения. Но самое главное — официальное объявление произошло — 5 мая 2018 года.

Теперь смело можно заняться подготовкой и составлением разрушающего плана на поединок. Только вот получат ли в итоге любители бокса настоящую войну? Таким вопросом задались Vesti.kz.

На самом деле войну ждали еще в первой встрече боксеров. Но ее ведь не было. Безусловно, бой оказался достаточно интересным и напряженным, близким и конкурентным. Но той самой «крови», о которой было заявлено и которая должна была идти в комплекте, — не было.

Рубились бойцы знатно и искусно. Головкин и Альварес продемонстрировали свои высокие атакующие и защитные навыки. И на этом все. До сих пор эксперты рассуждают на тему отсутствия в арсенале казахстанца ударов по корпусу. И не спроста. В комбинации они добавили бы ему вариативности во время атак, мексиканцу было бы намного сложнее защищаться и проводить контратаки.

В итоге Альварес просто приспособился к бомбардировке «верхнего этажа», не ожидая выбросов в корпус. То есть сосредоточился на защите головы и челюсти, подобрал способы остановить удары GGG и спокойно держал свою линию обороны, не забывая об ответных атаках.

Ничья — не тот результат, которого ждали. И дело даже не в том, что Головкина «обокрали». Немного, но «обокрали». Больше разочаровал сам итог, а не то, каким образом он появился. Не этого жаждали любители бокса, болельщики, зрители перед экранами телевизоров и на местах арены T-Mobile.

Уверены, что многие остались не удовлетворены тем, что случилось тогда, в сентябре прошлого года. И послевкусие до сих пор отдает ржавчиной с хлором. Но тем не менее, надежда на битву всех времен и народов еще теплится, и отозвалась, возродилась после официального объявления второй встречи.

Но оправдается ли она в этот раз? С финансовой точки зрения еще одна ничья выглядит заманчиво в глазах организаторов. Однако второй раз уже не простят. И все это будет выглядеть как явная спекуляция по всем канонам драматургии. Поэтому исход явно будет в пользу одного или другого боксера.

И тогда уже главной интригой станет имя победителя. Хотелось бы, чтобы боксеры не думали о возможности третьего поединка, и выдали бескомпромиссную битву, где каждый из них бился бы свои личные награды и перспективы. Вот тогда мы получим то, о чем вспоминали бы долгое время.

Только вот нельзя исключать третий поединок между Головкиным и Альваресом. В таком случае возрастает шанс на розыгрыш всех регалий — сначала победит один, а потом другой. И все факты, в частности возраст Головкина и его возможное завершение карьеры, говорят о победе в мае именно GGG, что в итоге приведет к своеобразной монархии — «Канело» выступит в качестве преемника и будет разбираться с Джермаллом Чарло и другими.

Как бы то ни было, в мае нужен настоящий бокс, во время которого даже забудешь о том, как дышать. Все ведь есть для этого. И это должен стать по-настоящему тем, ради чего ждут схватки по всему миру.

Готовы ли боксеры показать это? И захотят ли они? Вопросы, которые до самого часа Х останутся без ответов. Пока же несколько месяцев нас ждут обещания, мнения экспертов, всевозможные прогнозы и попытки воссоздать то, что будет во время поединка. Без этого никак. Скоро бойцы приступят к тренировкам. Причем ювелирно — у них было 12 раундов, чтобы понять друг друга. Ошибок уже быть не должно.

Но все же — будет настоящая война?

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