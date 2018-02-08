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10:51 (мск), источник: Советский спорт

Всемирная боксерская суперсерия: пейзаж между битвами

Пока не стартовали Олимпийские игры в Пхенчхане, обозреватель «Советского Спорта» подводит итог полуфиналов серии, и заглядывает в финал, который запланирован на 11 мая.

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В прошлую субботу в Сочи в ходе второго полуфинала в суперсерии боев в категории до 90,7 кг чемпион мира по версии IBF россиянин Мурат Гассиев за несколько секунд до финального гонга, который в результате так и не прозвучал, нокаутировал беглого кубинца Юниера Дортикоса и завоевал еще и титул WBA. Теперь в финале, который, по-видимому, состоится 11 мая в Джидде, Саудовская Аравия, он встретится с чемпионом мира по версиям WBC и WBO украинцем Александром Усиком.

Сейчас, когда мы находимся между прошлым и будущим боями, самое время поговорить об обоих.

Начнем с прошлого.

Сказать, что Гассиев нас порадовал — это значит, не сказать ничего. Причем его победа, хотя он сам, возможно, об этом и не подозревает, выходит далеко за рамки спорта. Живем мы, конечно, все лучше, но почему-то все тяжелее. А дальше, похоже, все будет еще лучше и еще тяжелее, пока, в конце концов, не станет совсем прекрасно и уже абсолютно невыносимо. И в таких тепличных условиях нам, как американцам во времена Великой Депрессии, нужны герои, которые всю эту прекрасную тяжелую жизнь преодолевают. Вот Мурат такой и есть. Он все преодолевает. Вспомнишь его в ринге, и как-то стыдно за себя становится. А вместе с тем легче — потому что пример преодоления перед глазами. Ты видишь, что невозможное возможно, и спрашиваешь себя: неужели во мне нет и десяти процентов того, что есть в нем? И наскребаешь эти десять процентов, а то и все двенадцать, и идешь вперед.

Однако это все наши проблемы, а не его. У Мурата сейчас, надеюсь, вообще нет проблем. Одну он только что решил, а до второй еще далеко. Можно расслабиться. И мы тоже расслабимся. А самый лучший способ расслабиться — это вспомнить победу. За неимением собственной можно и чужую. Вот и вспомним.

При первой же возможности я обязательно спрошу Гассиева: он сознательно «отдал» первые четыре раунда в бою с Дортикосом, или просто так вышло. Никакого подвоха в моем вопросе нет и не будет, так как Мурат — молодец в любом случае. Если так спланировал, то здорово спланировал. Если так вышло, то здорово, что справился с собой и с противником и смог переломить ход поединка. Лично мне, когда смотрел, казалось, что переломил. А когда вспоминаю сейчас, кажется, что спланировал.

В любом случае, кубинец вымахался, и на него произвело неизгладимое впечатление то, что, может быть, и выиграв эти раунды по очкам, он ровным счетом ничего не добился и даже впечатления на противника особого не произвел, а ведь кубинец был хорош в начале боя. Очень хорош.

В пятом раунде Гассиев перехватил инициативу и уже ее не выпускал. Из раундов с пятого по одиннадцатый Дортикосу, может быть, из чувства большой и чистой любви можно было отдать один, но у меня подобных чувств, как и никаких других, ни хороших, ни плохих, к нему нет, и я не отдал. В результате у меня, как и у двоих судей из трех, после одиннадцати раундов Гассиев вел с отрывом в три очка. Это означало, что для победы Дортикосу надо было послать Гассиева либо в нокаут, либо в три нокдауна. Вместо этого Гассиев сам послал его в три нокдауна, последний из которых оказался нокаутом.

Однако больше всего обрадовало даже не это, а тот сумасшедший рост, который Гассиев показал за последний год. Он очень чисто отработал весь бой. Не делал ничего лишнего. Сохранял полное хладнокровие, что бы ни происходило в ринге. А главное: не защищался головой, полагаясь на свою стальную челюсть. То есть к своим прежним, и без того немалым, достоинствам прибавил еще новые.

Однако надо признать, что все это еще не гарантирует ему победу над Александром Усиком. Тут появились мнения разных наблюдателей, которые во время боя следили за Усиком, сидевшим у ринга, и они «наблюднули», что он помрачнел и даже, как они решили, испугался. Видимо, они полагают, что Усик должен был все двенадцать раундов лыбиться. А он вместо этого изучал противника, с которым ему предстоит драться.

От себя лично добавлю, что знаю Усика много лет, и я разговаривал с ним после боя. Он не испугался. Он завелся. Александр и раньше был высокого мнения о Гассиеве, а теперь убедился в том, что не ошибался в своих оценках. Для него это вызов, а он как очень смелый человек от этого заводится, а не робеет. Так что в их очной встрече мы увидим не только лучшего Гассиева из всех, что видели до сих пор, но и лучшего Усика. Что это все вместе будет такое, я даже боюсь себе представить. Как говорил Карабас-Барабас в исполнении Владимира Этуша: «Это просто праздник какой-то».

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