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00:52 (мск), источник: ТАСС

Боксер Рой Джонс — младший проведет последний поединок в карьере

ТАСС, 8 февраля. Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях Рой Джонс — младший проведет последний поединок в карьере. Его соперником по 10-раундовому бою за титул чемпиона мира по «малозначительной» версии Всемирного боксерского союза (WBU) в весовой категории до 90,71 кг станет американец Скотт Сигмон.

Источник: Reuters

49-летний Джонс выбрал символичное место для прощания с профессиональным боксом, именно в Пенсаколе (штат Калифорния) он и начал карьеру, выиграв техническим нокаутом во втором раунде у американца Рикки Рэндалла, здесь же и родился. «Я всегда говорил, что мой последний поединок состоится в родном городе Пенсаколе, никогда не забывал об этом, — заявил Джонс. — Отсюда для меня все и началось. Этот бой станет для меня 75-м на профессиональном ринге и последним».

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Американец Рой Джонс, получивший российское гражданство в сентябре 2015 года, является первым в мире боксером, который становился чемпионом мира в четырех весовых категориях: до 72,6 кг, до 76,2 кг, до 79,38 кг и супертяжелой. Только одному боксеру в истории удавалось завоевать титул чемпиона мира в категориях от средней до супертяжелой, но в трех весах — британцу Бобби Фитцсиммонсу 120 лет назад (в среднем весе — с 1891 по 1894 год, полутяжелом — 1903−1905, супертяжелом — 1897−1899).

Большую часть времени — с 1993 по 2004 год — Джонс считался лучшим боксером мира во всех весовых категориях. В его послужном списке 65 побед (47 — нокаутом) и девять поражений. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 1988 года в Сеуле.

В первом поединке после получения российского гражданства — в декабре 2015 года в Москве — он проиграл британцу Энцо Маккаринелли нокаутом в 4-м раунде. За последние 10 лет это было его третье поражение нокаутом (одно из них — от россиянина Дениса Лебедева в 2010 году), тогда многие призывали его завершить карьеру во избежание серьезных проблем со здоровьем. Однако он решил продолжить выступления и в 2016 году провел два поединка, выиграв у дебютанта Вайрона Филлипса техническим нокаутом во втором раунде и малоизвестного Родни Мура по очкам. Затем он вышел на ринг в феврале 2017 года и победил канадца Бобби Ганна техническим нокаутом в 8-м раунде, с тех пор боев не проводил.

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За 12 последних боев проиграл только раз

Таким образом, несмотря на возраст, последние результаты Джонса вполне неплохие. За предыдущие 12 поединков он потерпел всего одно поражение, от Маккаринелли в Москве. Но все соперники в победных боях были невысокого уровня, а один и вовсе был дебютантом — Филлипс (победа техническим нокаутом во 2-м раунде в 2016 году).

Боксеру с такими достижениями не избежать сравнений с сильнейшими. Сам Джонс считает себя лучшим боксером мира.

«Флойд Мэйуэзер — лучший в зарабатывании денег. Но посмотрите на самые яркие моменты его карьеры и моей. И вы не скажете, что их можно сравнить. Говорят, что он самый талантливый боксер мира, чушь», — заявил Джонс.

Имя нынешнего соперника тоже мало что скажет искушенным поклонникам бокса. На счету 30-летнего Сигмона — 30 побед (16 нокаутом), 11 поражений, одна ничья. Он ни разу не боксировал за титул чемпиона мира, наивысшее достижение — это завоевание титула чемпиона США по версии Всемирного боксерского совета (WBC), но несколько раз встречался с известными боксерами — американцами Келли Павликом и Калебом Труа, россиянином Матвеем Коробовым и всем им проиграл. Однако, в отличие от Джонса, он проводит активную карьеру и в прошлом году три раза выходил на ринг.

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