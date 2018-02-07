«Ему будет уже 36 — часы отмотали много миль». Головкину предрекают поражение в реванше с «Канело»

«Не ждите, что реванш будет разыгран по тому же сценарию, что и первый бой. «Канело» зарекомендовал себя как адаптирующийся боец и показывающий заметные улучшения с каждым боем. В первом бою Головкин доминировал, но Альварес продемонстрировал невероятно неуловимую защиту. Но ключевым моментом стал его скучный джеб, хотя и самый эффективный в боксе. Головкин благодаря своей силе всегда был синонимом мифического Тора, однако в его двух последних боях — с Джейкобсом и «Канело» — такого эффекта не было. Да, Джейкобс упал, но он поднялся.

Страх, который мы видели у других его соперников, не оправдался. Иногда Джейкобс уверенно шел в размен, заставляя Головкина отступать. В бою с «Канело» он тоже колебался, уважая его. Но и «Канело» уважал его. Так что же мы увидим в реванше? Вполне вероятно, что реванш обернется для Головкина первым поражением. Сейчас его руки уже не так свободны, как раньше, а уровень оппозиции серьезно возрос. Когда состоится бой, ему будет уже 36 — часы отмотали много миль. К этому бою он подойдет с подбородком супергероя, выносливостью марафонца и уникальной способностью оказывать давление на соперника каждую секунду каждого раунда с его лучшим джебом. Но его агрессия ослабла, сменилась осторожностью. «Канело» же будет всего 27. Он на пике физической формы, с пылающей скоростью и рефлексами рук. Вероятно, он лучший контрпанчер в мире. Он уже проходил дистанцию, но никогда раньше не имел шанса свергнуть того, кто еще год назад казался бессмертной силой насилия. «Канело» показал, что он хорошо учится на своих боях. Он внесет правильные коррективы и добавит больше веры. У него есть всё необходимое, чтобы стать абсолютным чемпионом мира", — пишет издание.