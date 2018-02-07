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20:45 (мск), источник: Vesti.kz

Призер «с поломанным пальцем» и три чемпиона Казахстана по боксу выступят на турнире в Венгрии

Восемь боксеров сборной Казахстана выступят в Венгрии — на международном турнире Иштвана Боская, передает корреспондент Vesti.kz.

«Боскай кап» стартует сегодня, 7 февраля, в венгерском Дебрецене, а завершится финалами 10 числа. Отечественную команду возглавил тренер национальной команды Марат Джакиев.

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В Венгрию поехали три действующих чемпиона Казахстана — Ильяс Сулейменов, Асланбек Шымбергенов и Абай Толеш. Примет участие в международном состязании Санатали Тольтаев, ставший призером национального первенства с поломанным пальцем.

Полностью список отечественных участников турнира в Венгрии выглядит так:

1. Анвар Музапаров (до 52 килограммов).
2. Ильяс Сулейменов (до 56 килограммов).
3. Ертуган Зейнуллинов (до 60 килограммов).
4. Санатали Тольтаев (до 64 килограммов).
5. Асланбек Шымбергенов (до 69 килограммов).
6. Абай Толеш (до 75 килограммов).
7. Бекзат Нурдаулетов (до 81 килограмма).
8. Айболды Дауренулы (свыше 91 килограмма).

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