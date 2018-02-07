Сондерс заявил, что заберет все пояса Головкина
Британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) рассказал о своих планах, сообщает Sports.kz.
Британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) рассказал о своих планах, сообщает Sports.kz.
— Я знаю, что я собираюсь сделать. Я хочу боя с Головкиным или «Канело», с победителем. Пожалуйста, господи, пусть победит Головкин — просто потому что он победил в последний раз, и я заберу все пояса! Каждый пояс к концу года будет у меня! — приводит слова Сондерса Box Nation.
Билли Джо Сондерс является чемпионом в среднем весе по версии WBO — это единственный пояс, которого не хватает Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) для того, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. 14 апреля Сондерс встретится с Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО).
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