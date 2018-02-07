Сондерс заявил, что заберет все пояса Головкина

— Я знаю, что я собираюсь сделать. Я хочу боя с Головкиным или «Канело», с победителем. Пожалуйста, господи, пусть победит Головкин — просто потому что он победил в последний раз, и я заберу все пояса! Каждый пояс к концу года будет у меня! — приводит слова Сондерса Box Nation.