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19:09 (мск), источник: Sports.kz

Сондерс заявил, что заберет все пояса Головкина

Британский боксер Билли Джо Сондерс (26−0, 12 КО) рассказал о своих планах, сообщает Sports.kz.

Источник: Sports.kz

— Я знаю, что я собираюсь сделать. Я хочу боя с Головкиным или «Канело», с победителем. Пожалуйста, господи, пусть победит Головкин — просто потому что он победил в последний раз, и я заберу все пояса! Каждый пояс к концу года будет у меня! — приводит слова Сондерса Box Nation.

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Билли Джо Сондерс является чемпионом в среднем весе по версии WBO — это единственный пояс, которого не хватает Геннадию Головкину (37−0−1, 33 КО) для того, чтобы стать абсолютным чемпионом дивизиона. 14 апреля Сондерс встретится с Мартином Мюрреем (36−4−1, 17 КО).

Букмекерская контора Пари-Матч предлагает на этот бой такие коэффициенты: победа Сондерса — 1.07, победа Мюррея — 8, ничья — 28. На реванш Головкина и Сауля Альвареса (49−1−2, 34 КО), который состоится 5 мая, котировки таковы: победа Головкина — 1.67, победа Альвареса — 2.2, ничья — 25.

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