Майк Тайсон посетит Челябинск и Екатеринбург

Турнир организован промоутерской компанией RCC Boxing Promotions при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Александровича Дубровского. Площадка мероприятия — дворец спорта «Трактор» (начало турнира — в 17:00 по местному времени).



Почётным гостем турнира станет прославленный американский боксёр, абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон. 24 февраля Тайсон проведёт открытую тренировку в Челябинске, а 25 февраля в Екатеринбурге. Также 24 февраля Тайсон заложит первый камень в фундамент будущего дворца спорта в городе Коркино (Челябинская область).



Главным событием турнира станет трёхраундовый бой по правилам ММА в рамках полутяжёлого веса (до 93 кг) между не имеющим поражений российским бойцом Иваном Штырковым (12−0, 9 досрочно) и поляком Марчином Лазарсом (11−5, 6 досрочно). Помимо главного события на файткарде шоу ещё восемь поединков по правилам смешанных единоборств в различных весовых категориях: от легчайшего (до 57,6 кг) до среднего веса (до 84 кг).



Кроме сугубо российских противостояний будут также поединки c участием бойцов из Бразилии, Греции и Франции. В соглавном событии вечера в рамках среднего веса россиянин Михаил Рагозин (9−3, 8 досрочно) сразится с уже известным публике французом конголезского происхождения и экс-чемпионом Bellator Кристианом М’Пумбу (21−9−1, 17 досрочно).



Кроме боев по правилам смешанных единоборств зрители увидят три поединка по правилам древнего муай-тай между представителями Челябинска и Екатеринбурга. В одном из поединков в рамках весовой категории до 57 кг выступит известный екатеринбургский боец Тагир Халилов (13−4, 7 КО), которому будет противостоять челябинец Шариф Шарипов (4−2, 2 КО).