Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Вэла Баркера возглавил «Астана Арланс»
Бахтияр Артаев возглавил боксерский клуб «Астана Арланс», сообщается на официальном сайте команды.
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Бахтияр Артаев возглавил боксерский клуб «Астана Арланс», сообщается на официальном сайте команды.
До него в качестве исполняющего обязанности генерального директора клуба был Саят Абильдин. Стоит отметить, что в 2010 году первым генеральным менеджером клуба был Болат Манкенов, после него этот пост занимал олимпийский чемпион Серик Сапиев.
Артаев является олимпийским чемпионом 2004 года по боксу, обладателем Кубка Вэла Баркера, семикратным чемпионом страны, двукратным бронзовым призером чемпионата мира (2005, 2007), серебряным призером Азиатских игр (2006), заслуженным мастером спорта Республики Казахстан.
Напомним, ранее стал известен состав групп восьмого сезона Всемирной серии — казахстанский клуб «Астана Арланс» встретится с соперниками из Китая, Индии и России. Групповой турнир пройдет в течении февраля, марта и апреля.