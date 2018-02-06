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6 февраля, источник: Известия

Боксера Мохаммеда Али уличили в допинге

Британского боксера Мохаммеда Али отстранили за употребление допинга, сообщает телеканал BBC.

Источник: AFP 2018

21-летний спортсмен провалил допинг-пробу в апреле 2017 года — в его крови обнаружили запрещенный стероид тренболон, стимулирующий рост мышц. В октябре Али отстранили от соревнований до мая 2019 года.

Как объяснил ситуацию сам атлет, он мог случайно съесть стероидное мясо в перед турниром в Марокко или выпить напиток, предназначенный его отцу. Однако, аргументы боксера сочли недостаточно убедительными.

Али принимал участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

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