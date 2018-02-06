Подборка фото 11 зарубежных красоток, которые будут бороться за медали
Боксера Мохаммеда Али уличили в допинге
Британского боксера Мохаммеда Али отстранили за употребление допинга, сообщает телеканал BBC.
Британского боксера Мохаммеда Али отстранили за употребление допинга, сообщает телеканал BBC.
21-летний спортсмен провалил
Как объяснил ситуацию сам атлет, он мог случайно съесть стероидное мясо в перед турниром в Марокко или выпить напиток, предназначенный его отцу. Однако, аргументы боксера сочли недостаточно убедительными.
Али принимал участие в Олимпийских играх в