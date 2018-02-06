Гассиев и есть «Сердце осетина»

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Первое впечатление от боксерского форума, прошедшего в Сочи в минувшие выходные — слова знаменитого панамского боксера Роберто Дюрана, который в ходе дискуссий сказал функционерам очень интересные слова: «Когда ты идешь по воздуху, это длится какое-то небольшое время. Не забывай, что ты однажды спустишься на землю». Сказал аллегорически, но каждому напомнил, что главное во всей нашей работе — это все-таки боксер.

Второе, что запомнилось: реакция Александра Усика во время боя Мурата Гассиева с Юниером Дортикосом. Примерно с середины поединка стало понятно, что украинскому боксеру предстоит в финале встреча с Гассиевым. Это будет бой между лучшими боксерами России и Украины. Уже появились какие-то политические высказывания, где должна пройти эта встреча, но мы с вами видели, насколько сложным был путь в финал для этих ребят, и насколько тяжело будет предсказать его результат.

Думаю, это два самых острых впечатления с прошедшего Первого международного боксерского форума.

Еще одно — как отметил мэр Сочи Анатолий Пахомов — в городе собралось невероятное количество осетин, приехавших ради боя Гассиева. Осетия обрела своего лидера. И в это сложное время, думаю, все осетины будут радоваться и отмечать победу Гассиева несколько дней. Появился герой для подражания, пример для мотивации.

Мурат — личность, человек. Скромный, настоящий осетин — если вслушаться в слова песни, под которую он выходил на ринг, то можно понять, что он и есть то самое «сердце осетина». Гассиева поддерживали на родном языке, но не было показухи — был дух единения. Люди из маленьких городов и сел приехали на автобусах, поездах. Считаю, что это важно с точки зрения подтверждения правильности инвестиций нашего государства в создание уникальной спортивной инфраструктуры в Сочи, который доказал, что в состоянии обеспечить и провести спортивное соревнование любого уровня. Посмотрите, каким сложным оно было по логистике — сколько регионов, стран, организаций приняли участие. И все это выстроилось и выстрелило.

У Дортикоса были шансы, особенно в начале боя. Я думаю, что каждый начал опасаться за его исход, когда стало понятно, что первые раунды он оставляет за собой. Но закончилось все триумфом Гассиева — блестящей победой, которая не оставила никаких сомнений.

Финал Всемирной суперсерии в России — это возможно. Но лишь бы не помешал футбол. По существующим нормативным актам нельзя ничего проводить на стадионе, который задействован на чемпионате мира, за месяц до старта турнира. А у нас не остается больших арен, где бы это можно сделать — совершенно точно для такого боя нужен футбольный стадион. Если в Москве — это «Лужники», но они тоже задействованы. Всегда есть всякие нюансы, но есть и сердца и души болельщиков, и я приглашаю Усика для проведения этого боя в России. Потому что это может стать шансом объединить нас.

Для меня лично сложнейшим стало решение согласиться на бой Максима Власова и Оланреваджу Дуродолы. Но это менеджмент нигерийского боксера выпросил этот поединок. И случилось так, что трест лопнул. Команда Дуродолы обратились к Власову напрямую, минуя промоутеров, менеджеров. Но иногда боксеров не нужно спасать от своего собственного мужества. Власов захотел, вся команда собралась и это сделала. Финальную санкцию на второй пояс — WBA International — мы получили буквально за 12 минут до начала боя. Но это означает, что Власов, одержав победу, фактически стал обязательным претендентом и не позднее июня должен будет провести чемпионский бой. Это новая звезда. То, как он разобрал Дуродолу… Это главное, почему любят бокс — когда у обоих есть и мотивация, и шансы.

Если брать все мои двадцать лет в профессиональном боксе, то 3-е февраля я запомню сильнее всего. Задача, которую перед собой ставит профессиональный бокс — повышение рождаемости. Думаю, что количество счастливых граждан России в этот день увеличилось.

Плюс опыт взаимодействия с очень серьезными и высокотехнологическими структурами, в том числе телевидением, был для нас очень полезным. Первый раз все было по-кремлевски правильно: у нас страна начинается с Кремля, и мы в тот вечер показали делами, что мы большая держава, которая может и за себя постоять, и сделать это очень красиво.