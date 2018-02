«Флойд называется себя The Best Ever, но Мейвезер-младший и рядом не стоял с моими достижениями. Просто найдите в Интернете ролики с лучшими моментами его и моих боёв и сами поймёте, что это разный уровень. В расцвете сил я был королём бокса и не видел никого, кто мог бы перейти из 154 фунтов в супертяжёлый вес и стать чемпионом. Флойд Мейвезер-младший The Best Ever в зарабатывании денег, но истинный царь горы и P4P-боксёр — это Рой Джонс-младший», — заявил Джонс-младший Boxingscene.