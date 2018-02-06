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10:23 (мск), источник: Vesti.kz

Названы два кандидата на бой с чемпионом WSB в составе «Астана Арланс» для дебюта в профи

Названы возможные соперники по дебютному бою казахстанского боксера Армана Рысбека. Подробностями с корреспондентом Vesti.kz поделился менеджер спортсмена Фархад Шарипов.

27-летний чемпион Всемирной серии бокса (WSB) в составе клуба «Астана Арланс» может начать профи-карьеру в вечере единоборств, который запланирован в Орландо на 17 февраля.

«Потенциальным соперникам сделаны предложения. Сейчас они их обдумывают», — прокомментировал ситуацию Шарипов.

По словам Шарипова, первым кандидатом является 24-летний американец Ноэ Лосано (2−2). Суперсредневес начал профи-карьеру в декабре 2016 года, и уступил соотечественнику Шакиму Ходжу (5−1, 4 КО).

В прошлом году Лосано трижды боксировал, и выиграл две встречи. В последнем бою американец встречался с кубинцем Эдуардо Пересом Диасом (5−0, 4 КО), и проиграл ему по очкам.

Вторым возможным соперником может стать дебютант Пабло Альварес, представляющий Мексику.

Добавим, это уже третья попытка Армана Рысбека провести первый бой среди профессионалов. 1 декабря казахстанец должен был встретиться с американцем Дональдом Джексоном, но соперник получил травму и на ринг выйти не смог.

Повторная попытка была 27 января, и снова оппонент на бой не вышел — Хаким Аткинсон, получив положенный гонорар, не явился на место проведения поединка, и был «забанен».

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